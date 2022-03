Mis peores días del mes

Si algunos días te sientes irritable, lloras fácilmente, estás triste y cansada, tienes problemas para dormir, te enfadas por todo, comes compulsivamente o pierdes con frecuencia el control..., no te preocupes porque no te ocurre nada grave.

No estás enferma, sufres un Trastorno disfórico premenstrual (TDPM), que es la forma más grave del síndrome premenstrual y puede afectar a mujeres de todas las edades.

Es un trastorno que sufren algunas mujeres días previos a la aparición de la menstruación y que se puede cronificar si no se trata. El dolor físico y las

alteraciones emocionales son suficientemente fuertes para afectar a la calidad de vida de las mujeres, que pueden llegar

a sufrir una depresión grave.

No existe una prueba diagnóstica efectiva, pero una historia clínica detallada, teniendo en cuenta como vive la persona sus síntomas y las emocionas que le acompañan, sus hábitos nutricionales..., puede ayudar a confirmar este diagnóstico.

Tratamiento del TDPM. Seguramente si sufres este trastorno estarás desesperada por no encontrar una solución.

Quiero decirte que se pueden obtener resultados positivos buscando la raíz del problema y no haciendo simplemente un tratamiento sintomático.

Se pueden controlar muchos de los síntomas en la mayoría de las mujeres, llevando una vida saludable con cambios en la alimentación y en la actividad física.

En cuanto a la alimentación, voy a darte unos consejos generales, aunque siempre es conveniente visitar a un profesional para hacer un tratamiento individualizado.

Cambios en la alimentación. Es aconsejable evitar la carne roja, proteínas animales, grasas saturadas, así como la leche y derivados lácteos. Estos alimentos pueden aumentar los estrógenos que favorecen la aparición de algunos síntomas.

También el disminuir los alimentos procesados, reducir la sal, sobre todo la contenida en embutidos, snacks y los encurtidos. Evitar el alcohol, disminuir el café, eliminar el azúcar y la harina de trigo y los alimentos que los contengan.

Se recomienda tomar cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, verduras de hoja verde, pescado azul..., que aportan minerales como magnesio, vitamina B (esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso).

Los cereales integrales frenan el cansancio y los cambios de humor. El pescado azul, huevos, legumbres, nueces, aguacate aportan ácidos grasos omega 3, vitamina E y triptófano, que interviene en la síntesis de serotonina que influye en el estado de ánimo.

Si deseas contactar conmigo puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.