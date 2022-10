Mónica Alonso ingresa hoxe na Real Academia Galega de Belas Artes

A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) celebrará hoxe, unha sesión extraordinaria pública no auditorio do Museo Interactivo da Historia de Lugo (Avda. Infanta Elena s/n), ás 12.30 horas, para a recepción do ingreso como académica da Sección de Pintura e Gravado da institución da artista plástica Mónica López Alonso. Pronunciará o seu discurso de ingreso, titulado A arte que cura, que será contestado en nome da Academia pola académica numeraria da Sección de Pintura e Gravado, Menchu Lamas.

Mónica López Alonso (A Fonsagrada, Lugo, 1970), coñecida profesionalmente como Mónica Alonso, enfoca o seu traballo desde un punto de vista investigador e pedagóxico, centrándose no estudo dos espazos arquitectónicos, xa sexan reais ou imaxinarios, da luz e a cor e de como estes afectan ás persoas. Unha das principais ramas que presenta a súa produción é a concepción da arte como coñecemento, baseándose na experimentación, intentando determinar as propiedades terapéuticas da arte.

Estudou Belas Artes na Universidade de Salamanca na especialidade de escultura, tendo como profesores a Fernando Sinaga e a Concha Jerez. Realiza o seu doutoramento na Universidade de Vigo coa tese titulada O espazo doméstico na escultura contemporánea. 1985-1995, na que estuda a obra de Louise Bourgeois, Mario Merc, Vito Acconci e Ilya Kabakov, visitando os estudo destes dous últimos para realizar a súa investigación.

En 1996 é seleccionada na XII Muestra de Arte Joven do Instituto de la Juventud, Madrid, que tiña como premio unha viaxe polos principais centros artísticos de Alemaña e Holanda.

Inicia a súa traxectoria artística en 1997 cunha exposición na prestixiosa sala Montcada da Fundación La Caixa de Barcelona, Despertar a la meva habitació, comisariada por Álvaro Fominaya, entre outros. Nela expón a obra Adosados 3, unha das súas creacións máis importantes. Exposta en 1998 na Bienal de Pontevedra, en 2005 no Centro Atlántico de Arte Moderno, para pasar a formar parte da colección permanente do Museo Provincial de Lugo. A obra foi exposta en 2021 na exposición Galicia Futura.

NOVA YORK. En 1999 concédeselle a Bolsa Fenosa que a leva a Nova York a Acconci Studio; en 2001-2003 a Bolsa Endesa para as artes plásticas; e en 2004 a Bolsa Fundación YADDO, en Nova York. Así, entre 1999 e 2004 pase períodos de tempo nesta cidade.

En 2002 o Centro Galego de Arte Contemporánea dedícalle unha exposición que a autora titula MITGA 1932-2020. Módulo Individual de Terapia Galicia, no que a artista manifesta con claridade a súa relación con Galicia e coa súa cultura. En 2003 realiza a exposición SEMA no Museo Provincial de Lugo e a mostra Clínica de Percepción no Centro Torrente Ballester de Ferrol. Ambas son grandes intervencións espaciais que marcarán o devir do seu traballo. En 2004 viaxa a Valdivia (Chile) para expoñer no Museo de Arte Contemporáneo. Realiza a gran intervención Amor nas Nubes con Lobos.

2005 é un ano especial para a artista, reside en Roma coa Beca da Academia de España en Roma. O seu proxecto centrouse na obra de Federico Fellini, cineasta que exerce influencia na súa obra.

Ata ese momento Mónica Alonso viña centrando a súa investigación nos proxectos Espazos Terapéuticos e Transplantes baseados na localización de esencias e instintos, dos que ten creado Dormitorios Terapéuticos e Transplantes de amor, de fantasía, de beleza, de suicidio. A artista manifesta que todo o que transplanta parte dela.

A súa multidisciplinariedade condúcea a realizar o proxecto de colaboración Next 8 Mostra Internazionale di Architettura na Biennale di Venezia no Pabellón Español de 2002. O proxecto actual da artista é a súa consideración de artista mediadora como investigadora artística e terapeuta.