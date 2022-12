Morgan vuelve a Compostela

El grupo madrileño Morgan, cuyos directos son espectaculares, presentará el próximo día 29 su disco The river and the stone en la sala Capitol de Santiago a partir de las 21.30 horas. Tras el conciertazo que ofreció hace unos meses en el Auditorio de Galicia, la banda vuelve a Compostela con nuevas canciones bajo el brazo en las que se mezclan el soul más auténtico con baladas preciosas que ya se han convertido en clásicos, todo ello gracias a la personalísima voz de Nina y a unos instrumentistas que suenan como los legendarios grupos de los años 70. Morgan fue fundado en Madrid en 2012 por tres jóvenes que eran amigos desde niños: Nina, Paco y Ekain. No fue hasta 2015, con una banda ya asentada, cuando publicaron su primer disco autoeditado, North, bajo la producción de José Nortés y que destacó sobre todo por la novedosa voz de su cantante Carolina de Juan, más conocida como Nina.