Moscas neuróticas 2 (el nuevo año)

Estoy agotada. No sé si es la falta de luz, la lluvia o el virus de marras que hace que estos dos estén siempre en casa. El pasado año ha sido horrible. Para olvidar. Lo bueno es que ya tengo planes para este 2021. He hecho una lista de propósitos que esta vez voy a cumplir sí o sí. La semana pasada, antes de ponerse a discutir por enésima vez sobre qué serie ver, les escuché hablar de unas listas de objetivos que han estado elaborando con sus respectivos psicólogos, y me dije, pues yo también. Y me ha quedado preciosa.

Por cierto, al terminarla me permití un caprichito... Es algo muy positivo lo de reforzarse y animarse a uno mismo por hacer las cosas. Eso también se lo escuché. Según les dicen, cada vez que van a consulta deben premiarse a sí mismos por el esfuerzo que hacen de sincerarse tanto, y les sugieren que se compren algo bonito en la tienda de abajo o que se tomen algo rico en la pastelería... Por cierto, ¿quieres que te ayude a hacer tu lista de propósitos para este año nuevo? Se trata de pensarlo entre los dos. No puede ser que te diga yo todo, pero mira, para empezar, te digo que deberías de hacer un poco más de ejercicio, por ejemplo, no sé, ¿qué te parece volar desde aquí hasta el cuarto de baño y vuelta, y hacerlo unas tres o cuatro veces por las mañanas? Y por supuesto, claro, tendrás que alimentarte mejor.

Deja de ir al retrete a eso que haces..., es decir, vete únicamente cuando hagas tu entreno de vuelo matutino, pero a lo otro no... ya sabes. ¿Has visto los cereales sin gluten y sin azúcares añadidos que hay medio olvidados sobre el último estante de la cocina? Pues ahí encontrarás una fuente de alimentación sana y equilibrada. Ah, y también tienes que conseguir un cerebro activo, tener metas, ya sabes; podrías apuntarte a un curso de idiomas, o de informática, algo que te inspire. Tranqui. Todavía estamos iniciando el año, así que aún no te agobies... Después de vegetar y comer basura en Navidad, el día uno... ¡empezó nuestra nueva vida!

Intenta imaginar, proyectar en tu mente cómo será. Siente la ilusión de un nuevo año, lleno de vida y plenitud, en el que todos los problemas quedan atrás, en el que estos dos volverán a sus trabajos y descargarán allí sus neuras, y volverán a salir con sus amigos y así podrán tener enemigos y ya no se atacarán tanto, y a viajar y así podrán despotricar del servicio del hotel y no se reprocharán no hacer sus tareas domésticas. Nos dejarán en paz. Y nuestras alas volverán a estar ágiles y fuertes, y recuperaremos la motivación, la pasión, el amor que nos arrebataron.