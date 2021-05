Mostran ao Barbanza como un destino seguro da aventura xacobea

Madrid. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou, onte en dúas das presentacións da programación de Galicia que se levaron a cabo na 41º Feira Internacional de Turismo (Fitur).

O delegado territorial destacou, na súa intervención, que “a comunidade galega se presenta nesta feira como un destino no que os seus principais atractivos residen no patrimonio, na natureza, na mar e na cultura galega”.

Neste senso, apuntou que “o Barbanza conta con todos estes recursos polo que cumpre con todas as condicións para captar un turismo de calidade que busca viaxar sen présas e aproveitar todo o potencial das zonas que visita”.

Trenor participou na tarde de onte, en dúas presentacións, concretamente, na de O itinerario cultural a Santiago da Ría Muros-Noia, organizada polo xeodestino Barbanza-Arousa e na de A Orixe, organizada polo xeodestino Ría de Muros-Noia

Trenor destacou que os xeodestinos son unha peza fundamental xa que permiten a colaboración proactiva cos concellos que os conforman para lograr desenvolver todo o potencial dos recursos turísticos dun territorio.

Neste senso apuntou que o xeodestino Ría de Muros-Noia logrou colocar no mapa turístico “este espazo ao sur da provincia que o ten todo para extractar nunha soa viaxe a esencia da nosa comunidade”. O representante do Goberno autonómico lembrou os grandes valores turísticos deste territorio único grazas ao seu mar e aos seus tradicionais portos pesqueiros.

Trenor comentou que a Xunta implicouse no desenvolvemento turístico desta asociación mediante achegas que superaron os 190.000 euros nos últimos catro anos.

Na súa intervención na ponencia A Orixe, Trenor subliñou que “é a segunda vez que se presenta en Fitur pero nesta ocasión estamos aquí coa importante novidade de que se levou a cabo a oficialización pola Igrexa deste Camiño para poder obter a Compostela”.

Trenor apuntou que a Xunta colaborou coa macomunidade Barbanza-Arousa, nos últimos catro anos, con máis de 310.000 euros para poder levar a cabo as súas iniciativas que culminaron co recoñecemento da ruta do Barbanza-Arousa que desde Corrubedo invita a viaxar desde o punto de partida da tradición Xacobea seguindo as terras do Barbanza ata chegar a Santiago. ECG