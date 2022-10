Mozos galegos completan en EE UU ou Xapón a formación en comercio exterior

Santiago. O Diario Oficial de Galicia recolle a resolución dunha nova convocatoria do programa de bolseiros de internacionalización, que permitirá a 25 mozos e mozas galegos adquirir competencias profesionais en mercados exteriores na procura de seguir a mellorar as vendas internacionais do tecido empresarial galego. Para acadar este obxectivo, a iniciativa, impulsada a través do Igape pola Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, achega bolsas que poden alcanzar, desta volta, ata os 45.000 euros.

Os países nos que os seleccionados completarán a súa formación no estranxeiro inclúen novos mercados internacionais, algúns deles de interese estratéxico para o tecido empresarial galego. Así, os bolseiros teñen como destinos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Marrocos, Xapón, Sudáfrica, Indonesia, Emiratos Árabes ou Arabia Saudita, países aos que se suman outros da Unión Europea.

As persoas beneficiarias desta bolsa naceron a partir de 1995, contan con titulación universitaria superior, e recibirán formación práctica conxunta en Galicia durante once meses, así como especialización sobre o terreo en destinos mundiais. ECG