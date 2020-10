Muere Parrita, cantante y compositor de flamenco

El cantante y compositor flamenco Vicente Castro Jiménez, conocido como Parrita, falleció ayer a los 63 años en el Hospital de Terrassa (Barcelona), según ha informado su familia en la cuenta del artista en Facebook.

"Hoy España y todos los flamencos y el pueblo gitano estamos de luto por la gran pérdida de nuestro hermano Parrita", han señalado los allegados de este maestro de la rumba y las baladas flamencas, que ha ejercido su influencia en artistas como Rosalía, Alejandro Sanz o Antonio Orozco.

Parrita nació en Valencia en el año 1957 y se hizo popular en 1982 con su personal versión de la canción "Dama, dama" de Cecilia, que fue el principio de una larga carrera, durante la cual colaboró con grandes músicos como Paco de Lucía ("Quita el sentío"), Tomatito ("Canastero"), Benavent y Kitflus ("Baladas gitanas") o Joan Albert Amargós ("Entre la espada y la pared").

Admirado por artistas de diferentes generaciones, Rosalía le rindió homenaje hace un año en la gala de los premios MTV EMA y cantó un fragmento de su famosa canción "Cositas de ayer".

Cantantes como Malú, Alejandro Sanz, Miguel Poveda o la propia Rosalía han mostrado este martes su pésame en redes sociales, que están llenas de mensajes de sus seguidores.

Parrita nació en el barrio de Nazaret, en el seno de una familia de gitanos canasteros, y empezó a cantar muy joven, siguiendo los pasos de su hermano mayor, El Peti, ganador del Festival de Cante de las Minas.

A los 16 años ya se ganaba la vida como músico, pero su popularidad llegó en 1982 con su primer disco "Dama dama", en el que reunía canciones propias y de otros compositores.

Desarrolló una larga carrera como cantaor y compositor de flamenco y de rumbas gitanas, con una larga discografía, en la que destacan temas como "Una gitana del rastro", "Luna de plata", "No me llames más que ya no voy", "Que se metan en sus cosas", "Vuela más alto que tú" y "Eres mía".

Entre sus muchas actuaciones en directo destacan la que ofreció en el Olympia de París y la gira que hizo junto a Moncho y Chiquetete en 2014 bajo el título de "Gitanos tour".

Parrita residía desde hacía muchos años en Rubí (Barcelona), ciudad donde se celebrará su funeral y cuya alcaldesa ha expresado este martes sus condolencias a través de su cuenta de Twitter.