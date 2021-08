‘Mulleres. Entre Renoir e Sorolla’, en Pontevedra

Pontevedra. A exposición Mulleres. Entre Renoir e Sorolla abre as súas portas este xoves no Museo Provincial de Pontevedra, co obxectivo de mostrar “a representación do universo feminino”, ben nas súas formas tradicionais ou ben en “novos territorios” explorados polas mulleres no cambio do XIX ao XX.

A mostra contará con obras doutros artistas como Ramón Casas, Rusiñol ou Nonell e poderase visitar ata o 17 de outubro, explicou a Deputación pontevedresa nun comunicado. A comisaria da exposición é Helena Alonso.

Así, o relato da mostra estrutúrase ao redor da representación da muller en diferentes ámbitos, entre eles, traballos asociados ao campo ou ao mar, así como a inclusión do deporte e a aprendizaxe en pintura.

Obsérvase unha predominancia dos espidos, coa peza “destacada” de Sorolla, Espido sobre o diván amarelo, á que se suma a “vontade” de Nonell de representar a parte máis desfavorecida da sociedade. O pintor Renoir reflicte o ideal de beleza feminino en ‘Arcadia soñada’, un mundo “idílico” ao que a muller, segundo asegurou o artista, “soubo permanecer unida”.

Os óleos, debuxos e esculturas en bronce e mármore da mostra forman unha das coleccións privadas da Fundación Fran Daurel. E.P.