Música metal de Dioivo para Florencio

NOVEDADE. Coincidindo co Día das Letras Galegas, e con tal motivo, a banda viguesa de metal Dioivo publicou unha nova canción titulada Hai Sede na Nova Galicia, na que poñen música ao poema homónimo do homenaxeado Florencio Delgado Gurriarán. Este poema describe a saudade que o escritor valdeorrés sentía pola súa terra mentres estaba exiliado en México logo da Guerra Civil, e pertence a unha das súas principais obras, Galicia Infinda, editada por Galaxia en 1963. Para completar a homenaxe, o grupo acompañou a canción dun videoclip realizado por YOD Multimedia que xa pode verse na súa canle de Youtube. Esta non é a primeira vez que Dioivo emprega a literatura galega na súa música, xa que o ano pasado conmemorou o 50 aniversario da mítica novela Retorno a Tagen Ata cunha adaptación musical da mesma na que contaron con narracións do propio autor, Xosé Luís Méndez Ferrín. De feito, o grupo naceu poñendo música a Rosalía de Castro e ao seu poema “Sempre pola Morte Esperas”. m.a.A.