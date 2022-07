Nace a asociación cultural ‘Évame’

Literatura. A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, mantivo este martes unha xuntanza coa xunta directiva da Asociación Évame-Oroza, creada recentemente para conmemorar o centenario do nacemento do escritor falecido en Vigo hai sete anos.

Nunha reunión no Casco Vello vigués, na sede da Editorial Elvira, unha das fundadoras do colectivo cultural, a representante autonómica coñeceu os plans para celebrar o vindeiro ano, que pasan por crear o Premio Internacional de Poesía Carlos Oroza. A convocatoria incluiría un galardón para a mellor creación literaria en galego, a mellor en castelán e a mellor iniciativa musical con apoio literario en calquera de ambas as linguas. ECG