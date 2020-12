Nadal no Gaiás oferta unha ampla selección de concertos e mostras

A Xunta de Galicia convida as familias a visitar a Cidade da Cultura durante o Nadal para gozar dunha ampla oferta cultural que inclúe tres concertos para toda a familia que poderán verse de balde ao vivo e tamén a través de streaming. A programación complétase coas seis exposicións e intervencións artísticas que agora mesmo poden visitarse no Museo Centro Gaiás, a Biblioteca de Galicia e as Torres Hejduk -contando con visitas comentadas gratuítas- e coa iluminación festiva de todo o complexo, coa Vía Láctea como eixo condutor.

Así, os grandes protagonistas do Nadal no Gaiás deste ano serán as actuacións musicais ao vivo de Xesús Vaamonde & Xosé Lois Romero e os seus cantos tradicionais de Reis -o 26 de decembro- de Soledad Felloza e Esemble ConcertArt con interpretación de axóuxeres e panxoliñas -o 28 de decembro- e as versións en rock e música urbana de temas infantís de Uxía Lambona e a Banda Molona -o 4 de xaneiro-.

Para asistir ás actuacións ao vivo poderá retirarse o convite gratuíto con antelación en www.cidadedacultura.gal, a mesma semana de cada espectáculo. Ademais, as tres actuacións serán retransmitidas pola canle de YouTube da Cidade da Cultura para, deste xeito, compensar a limitación de prazas dispoñibles polas restricións que marcan as actuais medidas de seguridade sanitaria.

Ao ser estas unhas festas que dan entrada ao 2021, Ano Xacobeo, o Camiño ten tamén presenza simbólica no relato deste Nadal no Gaiás, comezando pola iluminación exterior do complexo do Gaiás, inspirada na Vía láctea, e a árbore stellae do Museo Centro Gaiás, deseñada pola artista visual Marta Verde, mentres que no Bosque de Galicia loce tamén unha árbore luminosa. A programación complétase cunha instalación audiovisual, Nadal en Súper8, que proxecta no Museo unha peza creada con gravacións caseiras e familiares do Nadal feitas en Súper8 nos anos 70 do século pasado.

Arte e historia. Estes días do Nadal serán ademais unha das últimas oportunidades para visitar a mostra Cinema e emocións: unha viaxe á infancia, que ata o 10 de xaneiro acolle o Museo Gaiás, un percorrido polos filmes que marcaron a nosa infancia desde a ollada inocente dos nenos e nenas. Tamén alí poden visitarse Galicia, de Nós a nós -a mostra máis ambiciosa sobre a Xeración e revista Nós con motivo do seu centenario, aberta ata o 17 de xaneiro- e As miradas de Isaac -merecida homenaxe e amplo percorrido pola traxectoria dunha personaxe irrepetible: o poliédrico Díaz Pardo-.

Cómpre lembrar que o Museo mantén o seu horario habitual de 10.00 a 20.00 horas, excepto os días 24 e 31 de decembro -que pechará ás 15,00 horas- e o 25 de decembro e 1 de xaneiro -que non abrirá as súas portas-.

As tres exposicións poden visitarse libremente, sen necesidade de rexistro previo, ao igual que o mural de Luis Seoane que desde este mesmo mes de decembro está instalado no andar 0 do Museo: unha obra das poucas que se poden contemplar en Galicia da produción muralística do artista, que si é abundante na Arxentina.

Torres Hejduk. A oferta expositiva do Gaiás complétase coa intervención artística A distancia da imaxe, que converte as Torres Hejduk nun depósito fotográfico e auditivo de memorias do Camiño de Santiago, e a intervención paisaxística Espellos, que o escultor Manolo Paz vén de realizar no cumio do Bosque de Galicia e desde a que se ofrece unha vista de excepcional beleza da cidade de Compostela.

A Biblioteca de Galicia conta tamén con dúas exposicións abertas nestas datas: Lugín en Compostela, un percorrido bibliográfico con motivo do 150 aniversario do nacemento do autor Alejandro Pérez Lugín, e Pobre Asunción!: a violencia de xénero na prensa, na que se recompila o tratamento da violencia machista na prensa desde o século XIII ata os nosos días.