Navegar contracorrente: dez libros para este mes de agosto

Coa chegada de agosto atópome sumida nun transo laranxa. A fogaxe entra por debaixo das portas e das fiestras pechadas. Vólvome enferma. Pode que vampira. Repouso, reduzo os meus contactos aos xestos de camiño á praia, de regreso a casa. Ese formigar do sol que me adurmiña é o mesmo que pola noite me mantén en vixilia.

Nos agostos torno anacoreta. Todo canto importa pasa a estar pendurando dun libro. Telefono a Chus Pato chegado o crepúsculo. Fálame do acto de ler coma un don, unha aprendizaxe, un camiño que unha traza ao longo da súa vida: “Hai un canon, pero as seleccións teñen que ser persoais. Ten que haber unha chamada por parte do libro”, expresa. Pero recoméndeme, por favor, unha lectura: para min, os libros son determinacións máis ou menos teimosas, teas de araña, antíteses do propio carácter.

A falta dunha, suxire tres. A primeira é Ka (1996), do cultísimo editor de Adelphi e escritor Roberto Calasso, un firme defensor do universo dos libros. Faleceu o pasado xoves. “Calasso é un autor que me acompañou todos estes anos. A súa lectura sempre é recomendada, moito máis hoxe que acaba de deixarnos”, conta a poeta ourensá. Recomenda tamén o poemario de Genaro da Silva, O pintor cego (2021). “Genaro da Silva é un poeta único ao que hai que estar moi atentos. É Doutor en Ecosistemas e Biodiversidade, e isto nótase nunha especial sensibilidade cara o mundo dos insectos e cara a vexetación e os ecosistemas”, expresa a autora. Penso en Adilia Lopes que di que escribir un poema é como atrapar un peixe coas mans. Chus Pato tamén está a ler, por vez terceira, a Bretaña, Esmeraldina (1987) de Méndez Ferrín.

A escritora compostelá Berta Dávila, autora de Carrusel —Premio da Crítica 2019— e Illa Decepción (2020), recomenda para este verán a lectura de poesía, posto que os poemarios “sempre requiren que se lles dedique un tempo amoroso”. As súas escollas son Varaciones sobre un tema dado (2018), de Ana Blandiana, e Dezasete segundos (2021) de Kirmen Uribe, que edita Galaxia e traduce Isaac Xubín. En narrativa, Dávila recomenda a novidade Santoamaro (2021), de Antonio Fraga, e Los ingrávidos (2011), de Valeria Luiselli, unha novela sobre existencias quiméricas e tempos pretéritos.

Para María Reimóndez, escritora, tradutora e intérprete, as lecturas do verán son as que azarosamente se len nesta época do ano, como poderían lerse en calquera outra estación. Pero se tivese que recomendar algo axeitado para estrear agosto sería A lavandeira de San Simón (2020) de Eva Mejuto. “Este libro axúdanos nos días nos que estás pensando en ir á praia e visitar lugares distintos daqueles onde vives. É unha maneira de ver espazos a través dos ollos da memoria histórica”, —relata Reimóndez—, “A xente que estea na praia de Cesantes e mire para a Illa de San Simón poderá ter presente o que alí aconteceu e a importancia que ten”.

Pero, por que recomendamos libros? Cando atopamos unha lectura moi significativa, quizais queiramos gardala na nosa intimidade, coma se se tratase dunha flor seca entre as páxinas dun diario. “Facer unha recomendación é un xesto de relatar esas prendas queridas para ti. Para min, recomendar ao público xeral é como lanzar unha botella ao mar cunha mensaxe que para ti foi poderosa e interesante, desexando que haxa alguén ao outro lado que a recolla e que atope nela un achado” confesa Berta Dávila.

Noutras ocasións, atopámonos con libros que queremos que lea todo o mundo. “Para min trátase dun exercicio de acción política. Recomendar é visibilizar. No meu caso, sempre visibilizo o traballo de mulleres e de disidentes sexuais, porque penso que son textos que teñen moito valor dende o punto de vista literario, e polas súas visións pouco transitadas, polo de agora, na literatura ”, expresa Reimóndez. Esta é a liña que segue a súa seguinte escolla, Abril (2020), de Luz Darriba, un percorrido pola represión e violencia da ditadura arxentina e o seu impacto nas mulleres, que conecta as costas galegas co Río da Prata. Tamén A nosa Negra, de Harriet E. Wilson, publicada orixinalmente en 1859, unha das primeiras novelas da literatura estadounidense escritas por unha muller afroamericana. Hoxe podemos atopala traducida ao galego pola propia Reimóndez.

De entre os libros que andan polo verán de Chus Pato, hai tamén un elemento reivindicativo: “Estou lendo a Donna Haraway, unha bióloga feminista fundamental. Cando escribín m-Talá lin con moitísima atención o seu Manifesto Cyborg, e agora leo Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno”, conta. Estas son as propostas de lectura para non naufragar en agosto.