“Necesito personajes a los que querer”

Veo a Susana Fortes periódicamente, casi siempre coincidiendo con sus novelas. Es una escritora constante, que mantiene con extraordinaria eficacia el pulso narrativo con el que nos sorprendió en 1994, cuando publicó su primera obra, ‘Querido Corto Maltés’. Allí nos ganó para la causa.

Había en ella un reflejo de la prosa contemporánea más reconocible, con pinceladas de modernidad que iban del comic al cine, y a otras formas del arte, y un deje en ocasiones atemperado de líricas esferas, como también sucede en este libro nuevo, ‘Nada que perder’ (Planeta), que acaba de ver la luz.

Son ya catorce libros, explica, como quien quiere dejar claro que no tiene intención de faltar a la cita con sus incondicionales. Ahora Corto Maltés habita en nosotros como un dulce recuerdo, pero Susana Fortes no ha dejado de alimentar la pasión literaria ni un solo año de su vida. Consolidada como escritora, conocedora del oficio, ella, sin embargo, presume de ser sobre todo una lectora. “Escribo, es cierto”, me dice, “pero lo que más hago, con diferencia, es leer”.

‘Nada que perder’ podría ser una novela negra. Un ‘thriller’. Contiene un enigma potente, pero la trama no busca exactamente el tono policial. “No hay literatura sin suspense, creo”, me dice Fortes. “Eso tenía que estar”. Pero, en realidad, la novela merodea en el territorio resbaladizo de los recuerdos. Las brumas del Atlántico, la frontera natural entre Galicia y Portugal, todo contribuye a construir un ambiente que, para Susana Fortes, es el inicio de toda novela. “Está escrita casi toda en Valencia, pero pensando en cada pequeño detalle de este territorio fronterizo que tan bien conozco, y, que, por supuesto, me lleva a mi propia infancia”, me dice.

Con la mente y el corazón en ese lugar de tránsito, donde, dice en la ficción, desaparecían niños llevados por las aguas, porque es esta una novela de agua, de río, de lodos oscuros, en el que la separación entre lo real y lo imaginado no está muy clara. Desde el principio, aquel 12 de agosto de 1979, festividad del Castro, cuando los hermanos Cadavid desaparecen, asistimos a esa especie de ensoñación, a esas telas de la realidad que no pueden apartarse del todo ante nuestros ojos, a ese impulso que nos lleva a preguntarnos cosas y al miedo abismal a conocerlas.

Hay un secreto que descubrir, sí, pero también hay que entender el alma de Blanca Suances, que, aquel día remoto cuando sus dos amigos se perdieron, apareció en una canasta entre juncos, milagrosamente viva, trasladada a la otra orilla “como a Moisés salvado de las aguas”. Y veinticinco años después, empujada por las investigaciones del periodista Lois Lobo, vuelve desde Copenhague a As Covas para reconstruir los pedazos de la memoria, el árbol de los afectos, los gozos y las sombras de aquella vida rural, de aquellos días de Tom Sawyer.

¿Cómo te sientes después de haber publicado catorce novelas?

Pues para no haberme planteado jamás en mi vida ser escritora, no está mal... Esto llegó por azar. Pero no estaba en mis planes. Empecé con ‘Querido Corto Maltés’, después de un verano, y después ya no puede parar. Pero yo no diré nunca que soy una de esas escritoras llamadas a serlo desde la cuna. No, no. Ahora, siempre fui muy lectora, en casa nos inculcaban eso. Me lo paso muy bien escribiendo, pero, antes que nada, yo me considero lectora.

Bueno, seguro que influyó tu casa, tu familia. Es verdad que te criaste en un ambiente en el que había respeto y pasión y por los libros.

Nacer en una casa con una buena biblioteca es importante. Pero teníamos la fuente de la narración oral. Mi abuela era una gran contadora de historias. Y mi tía Lola... Ellas nos contaban todas aquellas historias de la aldea, de los ladrones de caballos, de tantas cosas. La narración oral me influyó mucho. Supongo que todo eso salió por algún lado con el tiempo, pero yo de niña pensaba en viajar, en explorar, en ir a desiertos y a cordilleras.

¿Te sientes mucho más segura como escritora que en aquellos comienzos o todavía está ahí ese temblor?

Bueno, hay un camino andado. Eso es innegable. ¡Cuando empezaba ponía muchos adjetivos! (risas). García Márquez siempre decía que él había aprendido el oficio de escribir en ‘El Espectador’ de Bogotá. Tenía un editor jefe algo sargento que le devolvía los textos con muchas correcciones y le decía: “hay que retorcer el cuello al cisne”. Eso es lo que espero haber conseguido catorce libros después. Espero haber logrado al fin retorcer el cuello al cisne, como le decían a García Márquez. Los adjetivos y las subordinadas son un peligro constante. La evolución hacia lo sencillo y lo eficaz, eso es en lo que creo. Porque el lenguaje es lo más importante. Y el lenguaje es lo que hace que tu voz sea reconocible, más allá de los temas.

Bueno, Ferlosio o Javier Marías, que nos acaba de dejar, no te comprarían esa idea de las subordinadas o de las digresiones.

No, ellos no (risas). Para Marías la digresión era un elemento de identidad, como el ‘macguffin’ para Hitchcock. Era parte imprescindible de su voz.

Tu novela me llevó a la cita más repetida que conozco, esa de Rilke: “nuestra verdadera patria es la infancia”. Una patria, eso sí, para bien y para mal.

Claro, esa cita es imprescindible. Y creo que también la que lleva el libro, que es una cita de Lorca: “Debajo de las alas del dragón hay un niño”. La infancia es un mundo deslumbrante, un mundo de bicicletas, de meriendas, de risas, de nadar... de descubrir la amistad. Pero también es un mundo de aventuras, de peligros, de sombras, de enigmas, de fragilidades. Reducir a los niños a un cliché, a una foto fija, es un grave error. Ellos también conocen el miedo y la soledad. Y eso, evidentemente, está en la novela.

Blanca vuelve del frío, porque vive en Dinamarca, y se enfrenta a la infancia recuperada. Pero la recupera de una manera traumática, pues ella regresa para indagar en una verdad que ni siquiera sabe muy bien cuál es. Blanca se enfrenta al pasado brumoso, a un paisaje que abandonó hace tiempo, que construyó su manera de ser, a ese río, a esas cuevas, a esa agua, al recuerdo de aquellas familias, a aquellos días hermosos y terribles, que vistos en la distancia están cubiertos de una rara niebla.

Blanca Suances es una superviviente. Ella puso tierra de por medio, puso barreras, pero, como digo en el libro, el secreto de la madera no es que arda, sino que flote. Y por eso de pronto un periodista, Lois Lobo, contacta con ella, porque aquellos días traumáticos en los que desaparecieron sus amigos, aquellos días entre sombras, resurgen, y lo primero que hace ella es ponerse unos cascos y salir a correr. Y ahí sí que he querido darle una de mis características: yo hago lo mismo, porque correr, o andar de prisa, aunque a veces es una huida, también es una forma de resistencia, una forma de aniquilar cualquier angustia.

Tú, familia de periodistas, no es que dejes a Lois Lobo muy bien parado...

¡Yo adoro a Lobo! (Risas). No, hay personajes que dicen cosas un poco duras sobre el periodismo, vale, pero Lobo me encanta... Con su chaquetón. Quería reivindicar este periodismo de investigación y salirme un poco del tópico del detective, del inspector. Claro, yo conozco más el periodismo, porque me he criado entre periodistas. Pero me gusta Lobo, me gustan sus contradicciones. La intriga se funde muy bien con él y con Blanca, son personajes complejos. Sin intriga no hay novela, pero yo necesito personajes a los que querer. La literatura no es un crucigrama. Ha de llegar al corazón.

Hay mucho de ti en la novela. En Blanca. O, al menos, en esos “veranos comanches”, como tú los llamas.

Así eran los veranos de mi infancia y creo que los de la tuya. Teníamos dos espacios míticos: la aldea de mi padre, con la abuela y la tía Lola. Nos despojábamos de lo urbano, teníamos un nuevo aire de libertad. Y estaban los caballos salvajes. Y luego estaba la playa, las bicis, los baños nocturnos. También suena un poco a alguna película de Spielberg. Y a Los Cinco de Enid Blyton. Aquí todo el mundo cita la Odisea (y yo la leí muy joven, y sale mucho en la novela), pero también leíamos a Tintín, y a Los Hollister. Todo eso nos construyó. Todo fue importante.

Escribes en Valencia, vives entre dos mundos.

Sí, Mediterráneo por la mañana y Atlántico el resto del día (risas). Me gusta. Creo que es bueno ser de un lugar donde no estás para poder volver a él.

Y en ‘Nada que perder’ está Grecia, está Odiseo, están las sirenas, pero también el culto a los muertos, la mitología celta, los ritos paganos, el monte de Santa Tecla, la desembocadura del río Miño, que en la novela alguien compara con una especie de Triángulo de las Bermudas (y entonces me acordé que el gran poeta irlandés Danny Sheehy pereció ahogado en esas mismas aguas en 2017...). Esta historia tiene muchísimos planos, muchas capas, es un viaje turbulento de regreso a casa.

Claro, porque cuando escribes una novela hay que escribirla con todo. Con los amores y desamores, con las luces y las sombras, con las lecturas, con las pasiones. Con todo lo que tienes.