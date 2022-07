Nerea Rodríguez e Lucía Pérez traen novidades á ‘Bamboleo’

Bamboleo contará esta noite coa presenza de dúas artistas que estarán presentando as súas novidades musicais: Nerea Rodríguez e Lucía Pérez. A cantante catalá, que continua a súa traxectoria nos escenarios teatrais despois do seu paso pola academia de Operación Triunfo, chega cun adianto do seu próximo LP: un tema titulado Malibú.

Lucía Pérez interpretará un dos seus últimos éxitos, Na miña pel, unha canción en que lles canta ás mulleres da súa vida, e Amárrame, un tema orixinal de Mon Laferte que a do Incio versionou en galego. Nerea e Lucía compartirán momentos moi divertidos no Sobes ou Baixas, a sección que cada sábado trae Tamara Pérez, e nos xogos que prepara Claudio Pan.

A música máis festeira chegará coa renovada orquestra Magos, e Carlos e Marta, unha das parellas máis laureadas de Galicia en baile deportivo, farán dúas exhibicións de baile latino no Dirtidansi.

No Agora ou Nunca cantarán Iria Varela e Alberto Meda, que interpretarán os temas Crazy, de Gnarles Barkley, e Soldadito marinero, de Fito y Fitipaldis. A Asociación Deportiva Miño e a Sociedade Cultural Deportiva Atlántida competirán polo premio de A Jrileira cantando un clásico do verán, La barbacoa, de Georgie Dann, e adiviñando cantantes.

Finalmente, A ITV do Amor porá a proba a Mónica e tres amigos, que contarán o que faga falta para enganar un participante do público, un xogo en que todos participan, mesmo os colaboradores do programa e os telespectadores en xeral.

CARBALLEIRA. A partir desta semana, María Mera percorrerá Galicia con Carballeira, un novo programa de telerrealidade que descubrirá lugares descoñecidos a través das vidas dos seus veciños, enchendo de emoción a tarde dos sábados con historias de encontros e rivalidades, de ledicias e tristezas, de música e humor.

Carballeira é un programa itinerante que cada sábado levará unha sesión café a unha parroquia galega nunca visitada por un equipo de televisión. Esta nova aposta da TVG contará a vida deses lugares pouco coñecidos a través de cinco historias cheas de emoción, sentimento e sorpresa.

Todos temos algo que contar e os relatos máis apaixonantes e incribles están na nosa terra, ao carón da nosa casa. Por iso, ‘Carballeira’ convidará os espectadores a meterse de cheo na vida dos protagonistas: os veciños e veciñas das parroquias, aldeas e lugares con encanto de Galicia, cuxas historias cativarán a audiencia, que tamén poderá ver en directo as reacións dos seus familiares e amigos. Coa emoción e o entretemento como obxectivo claro, o programa chegará a lugares aos que normalmente non chegan as cámaras e montará unha verbena onde descubrirá o que fai únicos e especiais os veciños do lugar visitado.

No primeiro programa, Carballeira estará en Ponte Ulla e San Miguel de Castro, dúas parroquias que desde hai séculos teñen unha gran disputa pola titularidade do santuario da Virxe de Gundián e os seus arredores. A nivel administrativo, pertence á provincia da Coruña, pero, xeograficamente, a Pontevedra. A última palabra, a dos veciños, darase a coñecer alí en directo.

Ademais, os espectado-

res coñecerán a Charo, unha muller que se mudou á parroquia inimiga e hoxe en

día é unha das persoas máis importantes para os seus

veciños.