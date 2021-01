Ni mejores ni peores tras la pandemia

1 Filomena Vamos a ir por orden. Que no digan que no se avisó por activa y por pasiva de que venía un temporal de frío de armas tomar. Lo sabíamos todos, del primero al último de los españoles. Así que no me explico cómo pudo pillarnos tan desprevenidos, a gobernantes, que no previeron las terribles nevadas, y ciudadanos, que se tomaron a chusma las alertas. Claro, ahora vienen las lamentaciones, críticas, quejas y protestas. Si no fuera porque es políticamente incorrecto, diría que nos está bien empleado.

2 14 F Vergonzosa la polémica sobre si se aplazan o no las elecciones autonómicas catalanas del próximo 14 de febrero. Pues dependerá de la situación epidemiológica y del riesgo para la población, independientemente de si a Salvador Illa y Pedro Sánchez les viene mejor o peor para los indultos a los presos del procés, o a Père Aragonès por su calendario político. ¡Qué vergüenza!

3 El Capitolo Quizás les hable la próxima semana sobre el follón, también anunciado y no controlado, del Capitolio. Lo que más me indigna es que en el país que se jacta de tener la democracia más democracia de todas, el presidente pueda provocar un levantamiento, con el consiguiente coste de vidas humanas, y no se le meta ya en la cárcel. Gracias a Dios nos queda poco tiempo de aguantar a Donald Trump. A ver cómo se comporta Joe Biden.