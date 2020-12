“No entiendo ya esta profesión sin discreción ni sin personalización”

Trabajadora incansable y con continua formación, Carmen Rodríguez se ha convertido en una referencia tratando el cabello. Adaptando todo lo aprendido a su forma de proceder, regenta en la actualidad CR Clinic, en Vigo, un centro de belleza en el que integra todo tipo de servicios.

¿Cómo surge su pasión por la moda?

Desde muy niña, quizás con la influencia de ver a mi madre como cosía y adaptaba los vestidos al cuerpo con sus retoques, incluso a los que compraba, porque siempre antes de estrenarlos ella los retocaba.

De ella aprendí a ser muy perfeccionista en lo que hago y amar el trabajo disfrutando el día a día. Sin embargo, jamás sentí atracción por coser. Aun gustándome demasiado la moda, mi inclinación fue por el cabello desde los 6 años.

¿Cómo fueron sus inicios?

Mis primeros pasos los di con mis muñecas, a las que le cortaba el pelo porque no me gustaban aquellas melenas enteras que tenían. Más tarde, con mi hermano, al que después de cortarle mi madre, yo le daba mi toque personal. Y con 19 años, decidí encaminar mi futuro a ser “diseñadora en imagen personal”, y digo esto porque empecé por ser estilista del cabello y, a día de hoy, hago de mi profesión el 360.

Y para formarse, viajó a Barcelona. ¿Qué aprendió allí?

Barcelona, cuna de la moda en peluquería y por dónde entraba lo más vanguardista, fue mi cuna en el aprendizaje. Mi inquietud cultural y artística tenía la ciudad ideal para poder lograr mis sueños, ser una grande en mi profesión, el estilismo.

¿Quiénes le formaron allí?

Seleccioné muy bien quienes iban a ser mis profesores y enumero solo a unos pocos, los que más influyeron en mi carrera. Nogueras, que de profesión era psicólogo, pero que se dedicó a la formación enseñando a peinar bien, y con él aprendí mucho y a entender a las gentes (saber escuchar); Alberto Cebado, que murió muy joven y con el que tuve una gran amistad y admiración por ser un gran profesional en el corte mecha a mecha; Queta Margall, la reina en recogidos en los 80; y Luis Llongueras, que fue líder mundialmente y el que, gracias a su visión, dignificó la peluquería.

¿Cómo le marcó Luis Llongueras?

Con él tuve ocho salones en franquicia (Vigo, Pontevedra, Ourense, Ponferrada y Madrid) durante 20 años, salones en los que tuve un gran reconocimiento, incluso fui premiada por la buena gestión y dirección en ellos. Por ello, a Luis Llongueras le tuve y tengo una gran admiración, porque es un genio de saber crear cada temporada lo más vanguardista.

Su afán también le llevó a otros países. ¿A quiénes destacaría y en qué se formó en ellos?

Cuando ya me consideraba profesional, con mi ansia en saber, salté a ver otros peluqueros en París, Italia e Inglaterra como Vidal Sansón, Jeannette Luis David, Paul Michelle, Alexandre o Marcel Gratean. Allí me formé, técnicamente, en colorometría capilar en el centro de Loreal Profesional, Kemon; hice tricología Capilar con la doctora Enmi Gómez, una experta en todo lo relacionado con las anomalías del cabello; y aprendí Quiromasage Capilar, con Eduardo Mata, que fue la primera estilista que implantó en los salones este servicio.

¿Dónde arrancó como estilista?

Mis inicios como estilista llegaron con mi primer trabajo en Pedralbes, un salón de una exquisitez, tanto en trato al cliente como en la perfección, que caló en mí años más tarde, implantando este sistema en mis propios centros.

¿Cómo fue su regreso a Galicia?

Con seis años de formación, me vengo a Galicia. Casada y con un hijo maravilloso, que nació en Barcelona, decido instalarme en Vigo, que en los 80 vivía la moda con mucha fuerza. Era una ciudad dinámica y con gentes que respiraban un ambiente receptivo a todo lo nuevo, por lo que ahí comienza mi experiencia empresarial y en tan sólo seis años contaba con ocho salones, todos con mucho éxito.

¿Cuáles crees que fueron las claves para ello?

Siempre fui muy exigente en la formación de mis equipos y en el trato exquisito al cliente. Como una adición al trabajo, era incansable tanto en el hacer como en seguir aprendiendo todo lo que me parecía importante para crecer y ser la primera en todo lo nuevo. Ya desde Vigo, salía para poder estar en certámenes. Enseñando, tuve la suerte de poder estar en escenarios delante de muchos peluqueros, que pagaban sus buenas entradas para vernos trabajar, en Italia, Francia, Alemania, Bruselas, Nueva York, Pekín, Tailandia o Yemen (Arabia).

¿Hay algún trabajo suyo que recuerde por su importancia?

Si, en las Olimpiadas de Barcelona, plasmé en un atleta los aros olímpicos en su cabeza, un trabajo que tuvo una gran repercusión en prensa y radio. También pude viajar a Paris para sacar un color para incorporar a la carta de colores de Loreal. Además, recuerdo revistas que sacaron mis trabajos como Telva, Vogue o Mia, con entrevista en TV y Radio.

¿Y mientras siguió formándose?

Si, hice mi primer Máster en Asesoría de Imagen, del que disfruté mucho y que me sirvió para ayudar a varias personas a mejorar su imagen. Hoy, son personas con mucho éxito en su trabajo, a las que ayudé a conseguir una imagen que proyectase lo correcto para el puesto a desempeñar.

Estando en una profesión por la que pasan tantas personas, ¿para qué famosos pudo trabajar?

Conocí a personas de todo tipo. Grandes políticos, futbolistas o cantantes. En este último grupo podría citar a Abraham Mateo, Aihnoa Arteta, Bustamante o Lucia Pérez, para la que le hice el look para Eurovisión. Podría seguir citando muchos más, porque pude verme en casi todos los escenarios de caras muy conocidas.

Aun así, se produjo un giro en su carrera profesional.

En el 2010, cambio la forma de trabajar. No entiendo ya esta profesión sin la personalización, discreción y para eso creé un espacio en el que solo está el cliente y yo. Por respeto y calidad en el servicio es fundamental no estar con más personas alrededor, ya que eso dificulta el poder dar un trato personalizado. Por ello, cuando vi la necesidad de dar un plus más a mi trabajo, creé CR Clinic.

¿Qué representa este centro?

Somos un centro con un equipo de expertos profesionales médicos para así poder dar el 360. En implantes capilares, el doctor es de Estambul y lleva más de 10.000 implantes, tiene muchísima experiencia, es un gran profesional y su forma de implantar es muy artesanal, dejando cada implante diferente ya que cada persona, hombre o mujer, tiene unos nacimientos diferentes y él los diseña tal y como eran cuando tenía pelo. Vivimos con mucho estrés y perdemos cabello desde muy jóvenes, por eso mi preocupación fue encontrar a este profesional que, por su forma de trabajar y sus años en implantes, hace que a todos a los que se lo hemos realizado tuvieran una gran satisfacción.

Además, siempre le damos la seguridad de poder revisar uno a uno y con la tranquilidad necesaria para que si hay alguna persona que pueda tener cualquier problema, el doctor se encargue de encontrar la mejor solución. Tanto él, como el doctor que se encarga del rejuvenecimiento facial, con el endocrino o el de bienestar personal, son líderes. Juntos formamos un equipo en el que todos tenemos la misma filosofía, por lo que tanto el servicio como el producto tiene que ser de la mejor calidad para cada cliente.

¿Qué otros servicios ofrecen?

También tenemos servicios de micropigmentación, tricopigmentación, densidad capilar y areolas mamarias (en oncología, cicatrices, piel quemada o vitíligo), para lo que contamos con una experta profesional que trabaja en Vigo, Barcelona y Nueva York.

Asimismo, en aparatología, tenemos láser de depilación de última generación; y radiofrecuencia, con la que logramos grandes resultados estéticos en tratamientos faciales y corporales. Y también tenemos productos estrella como Trichotest y Nutrigen, que en cabello y alimentación son la mejor forma para solucionar la pérdida; así como entrenador personal.