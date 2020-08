“No existiría una sobreoferta de castaña ni con diez mil hectáreas más de soutos”

¿Quién tiene un souto hoy en día tiene un tesoro?

Se podría decir que sí, pues en Galicia existen pocos frutos que tengan por hectárea tanto rendimiento como la castaña. Además, su cultivo no exige demasiado trabajo para el productor. Exceptuando la campaña de recogida, que es el periodo en el que se concentra el mayor volumen de actividad, durante el resto del año no demanda demasiados cuidados, y con la evolución que se ha experimentado en el desarrollo de maquinaria para realizar las tareas de recolección, esa tarea cada vez requiere un menor esfuerzo.

¿Qué no daría por tener más castaños en producción a mano?

Ojalá en Castanval tuviésemos muchos más castaños, porque existe mucha demanda, no solo en España, sino a nivel internacional. Se estima que aunque hubiese diez mil hectáreas más de castaños en producción, no habría una sobreoferta de producto y, lo que sería más positivo es que la castaña gallega podría quitar protagonismo a la procedente de otros países como China o Turquía, que tienen una elevada presencia en el mercado.

Hoy que estamos más que nunca con la polémica del eucalipto a vueltas. ¿Por qué cree que quien tiene terreno acaba apostando por ese monocultivo y no por dar el castañazo?

Creo que a veces tenemos una mente demasiado cortoplacista para ver los beneficios que puede ofrecer un cultivo como la castaña y, en cambio, apostar por otros que no aporta demasiado valor añadido a nuestros montes. En nuestra experiencia, creemos que las plantaciones de castaños van en aumento y el ejemplo es que los viveros gallegos tienen cada vez más demanda de esta planta. Además, en estos años hemos podido ver que los productores que apuestan por el castaño repiten.

¿Tener que esperar tres o cuatro lustros nos parece demasiado?

En cuanto a los años de “espera” que requiere, cierto es que hasta los 15-20 años un castaño no se encuentra en plena producción, pero ya puedes recoger fruto a partir de los siete años, y como comentaba antes, al no ser una producción muy costosa, tanto a la hora de invertir en plantas como en el trabajo que exige, puede compensar con una visión a medio plazo y, fundamentalmente a largo. Y para ello no hay nada más que ver que en Galicia tenemos ejemplares de castaños de más de 500 años... así que, sin duda, nuestro sector debe mirar más al futuro en el amplio sentido de la palabra, más que al futuro inmediato.

¿Es una apuesta arriesgada, puede salir demasiado caro?

Independientemente de todo ello, no podemos negar que toda inversión es arriesgada, pero en menor medida las plantaciones de castañas porque tienen un amplio margen de rentabilidad, al estar la producción prácticamente vendida de antemano y con un precio normalmente muy estable.

¿Es la fórmula para romper miedos y barreras el cooperativismo que ejemplifican en Amarelante?

Nosotros somos colaboradores de Amarelante desde 2014 y tenemos un fuerte vínculo con la cooperativa, porque nacimos prácticamente a la par y empresarialmente hemos crecido juntos. Hacen un gran trabajo y complementan nuestro producto, ya que Castanval es más fuerte en castaña fresca al por menor y al por mayor y ellos más al mercado de castaña seca y harina para retail. En cuanto al cooperativismo en sí, es muy beneficioso para nuestro sector, y afortunadamente cada vez se están creando más asociaciones y cooperativas en torno a la castaña.

Aquí hubo un tiempo en el que la castaña fue nuestra patata, antes de que descubriésemos eso que se llamó América. ¿Vuelve a estar de moda el fruto del castaño?

En Valdeorras se dice que la castaña quitó mucha hambre en tiempos de necesidad, pero personalmente no creo que sea una moda, y mucho menos pasajera. La gente conoce las propiedades magníficas que tiene la castaña a nivel nutricional y valora cada vez más el producto de proximidad, y de ahí que su consumo aumente. Además es un producto apreciado por su sabor y que propone una experiencia satisfactoria como la que representa un cucurucho de castañas asadas en invierno o un magosto en compañía.

Hasta para alimentar cerdos en Galicia hay anuncios de grandes compras de producción...

Como comentas las empresas productoras han comprendido que la castaña ofrece un sabor muy especial a los productos cárnicos elaborados, y por eso están apostando por este alimento. Pero además, con la castaña hay propuestas muy interesantes tanto en repostería como en la gastronomía, por lo tanto, me reitero, la castaña no es ni de lejos una moda pasajera.

Castanval tiene una historia desde 2014 de crecimiento e inversión. ¿Qué les llevó a este negocio?

La verdad que fue una idea personal que surgió en un viaje a Italia. Vi un puesto de castañas y compré un cucurucho y en ese momento pensé que la castaña de Galicia podía tener una presencia más importante fuera de nuestras fronteras. Siendo de Valdeorras, tierra de castañas, vi ahí una oportunidad y con mucho esfuerzo y dedicación para que esa idea funcionara, y buscando que el producto que ofrecemos responda en términos de calidad, aquí seguimos y con vocación de crecer cada año un poco más.

Exportan casi toda su producción... A mayoristas de Italia y Francia especialmente que luego la vuelven a vender, más cara, a otros mercados. ¿No podrían saltarse ese paso, llegar a clientes finales de otros países y lograr más rentabilidad?

Cierto que nuestra producción se destina más al mercado mayorista de esos países, aunque también exportamos a Alemania, Austria, Suiza y Portugal. Sin embargo, la demanda de la castaña en nuestro país ha provocado que cada vez más destinemos parte de nuestra producción al mercado nacional y en la actualidad el 30 % de la castaña de Castanval está en grandes superficies y diferentes puntos de España.

¿Cómo cree que será la campaña que se abrirá en septiembre? ¿Estarán su planta de Arcos y su almacén de A Rúa preparados para trabajar en tiempos de pandemia?

Esta pregunta te la podría responder mejor en diciembre, pero por la experiencia de otras campañas confiamos en nuestra capacidad, además, este año veremos mermada la producción por culpa de la avispilla del castaño, que puede verse reducida en un 30-40 %. Quedan unos meses para ver su impacto real.

¿Cómo afectará al consumo?

En cuanto a la demanda de producto en los mercados post-covid, estamos expectantes; pero en términos de recolección, confiamos en que no nos afecte. Estamos preparando protocolos de actuación para la manipulación, formando a los empleados, colocando puntos de desinfección en diferentes espacios de la planta, etc. En cuanto al producto, la esterilización está garantizada porque contamos con cámaras de ozono previamente a la crisis sanitaria.

Dentro de las actividades que realiza su grupo... ¿Fue una castaña una salida a la caída de otros negocios, como la construcción o la pizarra en Valdeorras? ¿En qué otros sectores diversifica la actividad, y dónde se está planteando entrar? Me dicen que es usted un gran emprendedor.

No fue una salida de otros sectores, ya que seguimos con otros proyectos en construcción, formación o logístico; sino más bien entrar en un sector nuevo y que es, hasta ahora, el proyecto más ilusionante y satisfactorio a nivel personal, ya que trabajas en un campo concreto que está devolviendo la vida al rural gallego, con muchas personas que vuelven a los pueblos a trabar en los soutos o recoger castañas. Es enriquecedor contribuir al desarrollo rural y en mis próximos proyectos, sin duda, el medio rural será el hilo conductor.