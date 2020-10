No hay pandemia que nos libre de Halloween

Llega Halloween, y no deja de sorprenderme la habilidad de las marcas para hacerse un hueco en las celebraciones del calendario, aunque sea en un año como este en el que lo que dicte el almanaque a estas alturas de pandemia tiene menos relevancia que nunca. Da igual que todo vaya en contra: locales cerrados, límite de horario, distancia social... es samaín y mi cuenta de e-mail está repleta de correos sobre eso.

Atrápalo me propone festejarlo en PortAventura World, aunque para ser justa la recomendación es de hacer un par de semanas; Benetton y alguna que otra marca de moda me ofrecen modelos alusivos a la fecha o me hacen descuentos en su honor; Lidl me oferta calabazas, y he dejado de contar todos los que pretenden que me disfrace dándome ideas de vampiros y draculinas (que por cierto, no sé que pintan en todo esto), esqueletos y fantasmas, con toda su parafernalia de rigor.

Incluso uno me dice que disfrute del truco o trato sin miedo a la báscula. Que así en primera lectura, me sonó un poco a recochineo y me desahogué contestando en alto que bueno, vale, que gracias, y que ya me lo imaginaba porque para la vida social que hago, lo de los kilos de más como que importa un poco menos. Por cierto era de una marca de golosinas sin azúcar y ahí ya lo entendí y pedí perdón por lo bajini desde la distancia por mi antipático arrebato.

ENTRE LOS MAILS QUE MÁS ME HAN GUSTADO se encuentra el del buscador Acierto.com que ha calculado, aprovechando la coyuntura, cuánto pagarían por su seguro Frankenstein, Drácula, Cásper y el Hombre Lobo, que ya es rizar el rizo hasta que te queda un bucle a lo Shirley Temple, pero original y curioso desde luego es un rato largo.

Al personaje creado por la escritora Mary Shelley, por ejemplo, le costaría encontrar una compañía dispuesta a asegurarle, porque su historial médico, su cabeza llena de tornillos y el elevado riesgo de hospitalización lo convierten en un cliente de elevado riesgo. Tampoco lo tendría nada fácil el conde Drácula a la hora de localizar un seguro dental a buen precio por el uso habitual que hace de su dentadura, con una póliza calculada en casi el triple que la de un cliente convencional.

En el caso del Hombre Lobo y teniendo en cuenta que se trata de un animalito de más de veinte kilos de peso y potencialmente peligroso, su seguro costaría cuatro veces más que la póliza de un perro convencional y probablemente con recargo por elevada siniestralidad.

El monstruo que mejor parado es Cosa, la famosa mano de la familia Addams, ya que su seguro de manos costaría la mitad de precio. Ventajas de tener solo una, digo yo.

En definitiva, los monstruos de Halloween tampoco lo tienen nada fácil a la hora de asegurarse.

Y HABIDA CUENTA QUE LAS MASCARILLAS FORMAN PARTE YA DE NUESTRO DÍA A DÍA, raro sería que no hubiesen salido unas cuantas para la ocasión. Entre ellas las de Vistaprint, que ha lanzado una serie exclusiva de mascarillas RFS reutilizables tematizadas con diseños perfectos para los disfraces o para hacer una declaración de intenciones, ya sea a base de risueñas calabazas, telarañas o esqueletos, aunque también las hay con sonrisas de perro, tigre o gato. Una línea que forma parte de una colección más amplia que incluye también una serie especial trabajada en colaboración con conocidos artistas como el ilustrador cordobés Daniel Parra o la estadounidense Jen Stark.

Así que visto lo visto, mi apuesta para estos días está clara. Vamos a ver las redes inundadas de fotos alusivas al Halloween y no va a haber truco o trato que nos libre de ellas.

ASÍ QUE ESTE FIN DE SEMANA HE DECIDIDO ESTAR TECNOLÓGICAMENTE DESCONECTADA, algo que no sé si es compatible con la forma en la que nos está tocando vivir, en la que ya todo parece pasar por Internet, desde hacer la compra a reunirte con tu jefe, ver cómo tu sobrina da sus primeros pasos o seguir la clase de yoga buscando el Samadhi.

Y confieso que a mí me cuesta adaptarme a esta nueva forma de trabajar, de relacionarnos, de socializar y en definitiva, de vivir, pese a la grandísima utilidad que también le veo. Porque yo soy de chocar la botella de cerveza antes de beberla, de escuchar los conciertos de rock saltando agarrada al de al lado, de pedir postre con dos cucharas, de tomar copas a medias y dar golpecitos al brazo del que tengo enfrente. Soy de pandillear; de abrazos y besos continuos, de oler y de tocar.

Y aunque me fascinan los avances tecnológicos y bienaventurada sea la conectividad con el prójimo, amén, confieso que cada vez que me invitan a participar en un debate por skype, ver una presentación de marca por zoom o seguir un recital por streaming, no puedo evitar sentir una punzada en el estómago por lo que ahora estamos perdiéndonos, y cruzar los dedos porque lo presencial vuelva pronto a nuestras vidas para convivir con lo telemático, que obviamente tiene muchísimas ventajas y nos facilita la vida.

MIENTRAS ESO NO LLEGA, ME RECONFORTA ver gestos como el del Hotel Oca Playa de Foz, que finalizó la temporada donando a la Asociación Piel de Mariposa Debra parte de la recaudación de su quinta cena clandestina, que entregó la directora del establecimiento, Ana Lago, al representante de Debra en A Mariña, Quico Muñoz. Una enfermedad que padecen 2 de cada 50.000 habitantes y con la que nacen en España cerca de 10 bebés cada año.

Ojalá más acciones como esta aunque sea en el universo redes.