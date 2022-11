“No se puede grabar la cultura con un IVA tan desproporcionado”

Más de medio centenar de películas y dos premios Goya avalan la carrera de Karra Elejalde (Vitoria, 1960). Sus papeles en comedias tan taquilleras como Airbag, de la que este año se cumple el 25 aniversario de su estreno, y Ocho apellidos vascos son esenciales para entender la historia del cine español en las últimas décadas. Pero su versatilidad interpretativa le ha hecho brillar en papeles dramáticos como el de La madre muerta o También la lluvia. Ha trabajado a las órdenes de directores del prestigio de Pedro Almodóvar, Fernando Fernán Gómez, Alejandro Amenábar y Julio Medem y también se puso tras la cámara para ejercer de realizador en Año mariano y Torapia, sin olvidar su larga trayectoria en montajes teatrales y sus actuaciones en varias series de televisión. En uno de los momentos más dulces de su carrera, con varios filmes próximos a exhibirse en la pantalla grande, acaba de recibir en la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid) el galardón a la mejor interpretación masculina. Un premio compartido con el actor búlgaro Ivan Barnev, junto al que protagoniza Vasil, primer largometraje de ficción de la realizadora valenciana Avelina Prat, que se estrenó el viernes en cines tras su exitoso paso por el festival pucelano.

¿Qué le sedujo de Vasil para involucrarse en el proyecto?

La motivación es que el papel es de un hombre lacónico, monosilábico y avinagrado, muy distinto a mi. Algo de lo que no me di cuenta hasta que se estrenó la película y me lo comentó un periodista es que es un arquitecto que tiene una buena situación, pero es infeliz. En cambio, el personaje de Ivan Barnev, que es un inmigrante búlgaro que duerme en un banco tiene una actitud positiva ante la vida.

La película está basada en un hecho autobiográfico que le sucedió al padre de la directora.

Me interesó mucho el guion porque, pese a tratar el tema de la inmigración, no es un alegato ni un panfleto. Es una reflexión sobre un tema social, pero sin reivindicaciones. Es un enfoque distinto al de Bollaín, que me encanta, Aranoa o Ken Loach. Se nota mucho la mano femenina de Avelina en la dirección. Las pausas y los silencios son parte fundamental de la partitura. Es una película pequeñita, aunque con la que estoy encantado. Es fundamental el papel de Ivan Barnev, sin ese ángel y encanto que él tiene, y que es necesario para la historia, esta fábula no se sujetaría y sería un fracaso”.

¿Cree que es una película que, sin hacer mucho ruido, puede funcionar por el boca oreja?

Sí. Pese a la decepción enorme que tengo por cómo están funcionando las salas. Está yendo poca gente al cine y estamos peor que en tiempos prepandémicos. Muy lejos de los momentos que, con la ley Miró y la época de Semprún, fueron los momentos más gloriosos de nuestro cine.

¿Se ha acomodado la gente al tener las películas en casa con la cantidad de plataformas que hay?

Sin duda, pero todavía hay muchas cosas que podemos hacer por nuestro cine. Las plataformas y las cadenas nos están dando mucho trabajo, pero las palomitas nos las estamos comiendo en casa. Yo no me río de la misma manera viendo una comedia en la tele que en el cine. Además, tenemos que pensar en la rentabilidad social de un espectáculo. Hay que coger lo que ha costado y dividirlo entre las entradas que ha vendido. No se puede competir con el mismo precio en una sala contra una película que ha costado miles de millones de dólares. No puedes cobrarle lo mismo al espectador.

Siempre me ha llamado la atención que el precio de la entrada del cine sea igual cuando, por ejemplo, no cuesta lo mismo ver un concierto de Pablo Alborán que uno de U2.

“Igual que no vale lo mismo un pincho de tortilla que uno de caviar. Otro problema es el de los exhibidores. Lo mismo que el gobierno subvenciona el combustible, hay que apoyar que las salas, que saben que el estreno de Hollywood es más rentable, programen cine español. Es necesario que inventen una ley de una puta vez que solucione ese problema. Y no se puede grabar con un IVA desproporcionado algo tan básico e imprescindible como la cultura. Resolviendo esas cuestiones conseguiríamos sanear nuestro cine.

¿El reto para un actor es hacer cosas diferentes?

Sin duda. Cambiar de rol es lo más interesante. El personaje de La vida padre -otra de las películas que ha estrenado este año- es más extravertido, más loco, más próximo a mi. En cambio, el de Vasil, como el interpretar a Unamuno o el papel en La madre muerta, que era casi un psycho killer, es más reconcentrado, amargado e intenso, un poco al estilo Robert Mitchum o Gregory Peck.

Pero el gran público le identifica de inmediato con la comedia.

Sí, aunque mi primer protagonista fue un papel dramático. Siempre me ha gustado tener un espectro amplio de registros, testarme y ser osado. Ahora mismo, que tengo cuatro películas recientes, tres son dramas y una es comedia. Después de La vida padre es muy gratificante hacer Vasil, que es una historia muy bonita. Y pasar a Reyes contra Santa (estreno previsto para el 18 de noviembre), que es una película familiar y de aventuras, es cojonudo. Rodar Kepler sexto B, que es un drama sobre un indigente, y participar en La voz del sol, que es otro drama con Carmen Machi, es muy bonito.

Trabajó en Galicia en varias ocasiones, como a las órdenes de Ignacio Vilar en A Esmorga

Hasta tuve que “falar galego” y los lingüistas decían que lo hacía bien. Fue una experiencia estupenda. También rodé allí Invasor, con Calparsoro. La relación es especial desde Airbag, que en Galicia fue la hostia. Me encantan el pan y los bosques de carballos. Vascos y gallegos siempre están hermanados. Me siento muy querido cuando voy y tengo muchos amigos, como Morris, Tosar, Miguel de Lira, Zahera o el mismo Manquiña, con el que tengo enormes diferencias ideológicas.