‘No somos nada’, documental de La Polla Records, en Santiago

Este domingo se estrena en el Teatro Principal de Santiago el documental No somos nada, a las 20:15 h., que aborda la carrera de La Polla Records, grupo clave de la historia del punk español. Al hilo de la gira de despedida iniciada en 2019, el líder de la banda, Evaristo Páramos Pérez (nacido en Tui) revive ahí desde su pueblo en Euskadi los 40 años de esta influyente formación.

Dirigido por el realizador peruano Javier Corcuera, con Gael Herrera como productora ejecutiva y responsable de la firma gallega Tamboura Films. Ambos darán una charla en el Principal tras el pase en el Principal. Antes, ella explica a EL CORREO GALLEGO, detalles de un documental que se presenta en la programación del festival Curtocircuito.

“Javier (Corcuera) nos propuso la idea porque nos conocía de haber trabajado juntos en proyectos anteriores y sabe que en nuestra productora, Tamboura, ya hemos hecho otras cosas relacionadas con la música así que el 18 de septiembre de 2019, empezamos por grabar el concierto de La Polla Records en Valencia, el primero de su gira de despedida. Recuerdo que hubo cierta prisa y que empezamos a trabajar incluso antes de tener la financiación”.

Tras ese arranque, se grabaron el resto de actuaciones del adiós de esta icónico grupo punk, incluyendo shows en Perú y Chile, dado su tirón en América Latina.

Bajo el liderazgo del inimitable Evaristo a la voz, el grupo formado en 1979 se mantuvo activo hasta 2003, año que dio paso a un parón roto para iniciar en 2019 una despedida alargada al tajarse su agenda a causa de la era Covid.

Nacido en la localidad gallega de Guillarei (Tui, Pontevedra), Evaristo vivió desde niño en la población alavesa de Salvatierra/ Agurain, donde creó esta banda que ha grabado trece discos de estudio.

“En el documental hay muchas conexiones con Galicia, Evaristo habla mucho de Galicia y hay otros momentos emotivos como ese donde, tras cuarenta años, Evaristo ve como su madre acude a verle en directo por primera vez; o un concierto para 150 personas en un pequeño local, el Bar Paco, algo en lo que se empeñó Evaristo”; detalla Gael Herrera, cuyo hermano Lautaro Herrera es su socio en Tamboura.

Más allá de sus enérgicos cantos y saltos sobre los escenarios, Evaristo, que en su multitudinario concierto en Barakaldo, en 2019, cantó vistiendo una camiseta del Celta de Vigo (con publicidad de Estrella Galicia 0,0 por delante y de Abanca atrás), publicó en 2018 su cuarto y último libro hasta hoy: Qué dura es la vida del artista (Desacorde Ediciones). Y ahora forma La Polla Records con Abel Murua (bajo), Manuel García, alias Sume (guitarra), Raúl Lasa, Txiki (guitarra) e Iker Igeltz, Tripi (batería) .

No somos nada, estrenado en el reciente Festival de Cine de San Sebastián, es una producción de Tamboura Films en coproducción con La Mula.pe, Intermedia Producciones, el Instituto del Cine de Madrid, Alta Habana, Quechua Films y La Cara A, con la participación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la televisión pública vasca EITB y la colaboración de Cultura Rock.

La ingente labor de montaje ha sido cosa de Martin Eller; la dirección de fotografía de Mariano Agudo; con las cámaras en manos de Hugo Carmona y Mariano Agudo en un reto que ha tenido como ayudante de dirección a Jacobo Rivero, entre otras muchas personas implicadas.

Antes de este trabajo, Corcuera firmó obras como El viaje de Javier Heraud (2019), Checkpoint rock: Canciones desde Palestina (en 2009; Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine Euro-Árabe AMAL) o Invisibles (2007; Premio Goya a la Mejor Película Documental).

Este documental sobre La Polla Records llegará a los cines de la mano de Sherlock Films “está previsto que sea a partir de enero”.

Quechua Films hará su distribución en Latinoamérica.

Inaugurado este sábado y con programación hasta el domingo 10 de octubre, el festival santiagués Curtocircuito ofrece No somos nada en una sección llamada Playlist, ahí, se verán además Stop, el documental sobre el grupo catalán de pop electrónico Doble Pletina; Don’t go gentle, que habla de la banda británica de rock Idles; Hier y el documental Sisters with transistors, sobre mujeres en la música electrónica.