Noite especial: ‘A liga dos cantantes’

O concurso semanal de Televisión de Galicia (TVG) chamado A Liga dos Cantantes Extraordinarios comeza a entrar en territorio importante coa disputa da sétima xornada. Pero este talent show é, primeiro de nada, unha gran festa. De aí que inicie hoxe cunha interpretación coral do clásico Celebration, de Kool & the Gang. Contará coa participación de todo o xurado interxeracional composto polos Monoulious DOP (netos), Lucía Pérez (casadeiros), Lito Garrido (pais) e Pili Pampín (avós), alén do mestre de cerimonias Paco Lodeiro e do colaborador César Romero.

Logo, coma en cada entrega, duelo de entrada. Desta volta, entre Boris Pico (orquestra Ceniza Band) e Ana Paz (Cinema). O primeiro intentará gañar a súa primeira participación nesta Liga. Cómpre lembrar que Boris é unha fichaxe de última hora, logo da marcha de Iván Rodríguez (New York). A canción do combate será Vivir lo nuestro, un tema de La India e Marc Anthony.

O vencedor unirase logo a Irene Iglesias (Panorama), Alba Navarro (Satélites), Monia Borges (Marbella), Kris Somad (Capitol), Danni Lamas (Kubo), Rita Barreiro (Charleston) e Diego Barbazán (Fania Blanco Show).

Todos eles participan nesta sétima tirada cun repertorio do máis variado: rancheiras como Allá en el Rancho Grande, Poker Face, de Lady Gaga, e unha impresionante interpretación do himno rock Highway to Hell, de AC/DC. Na Liga Exhibition Center, a sección en que os artistas presentan os seus proxectos fóra do concurso, actuará o dúo Urakán, composto por David Seara, concursante nesta edición, e Leo García, compañeiro seu na Orquestra Finisterre. A todo isto hai que unirlle os habituais enredos do xurado e as situacións de Capelán, que nesta ocasión montará unhas barracas no medio do estudio do programa.

Un xoves máis, A Liga dos Cantantes Extraordinarios proporá dúas horas de música en directo, coas mellores voces da verbena galega aderezadas con moito humor.

A mistura de bo humor, cancións e entrevistas artella este formato que tan boa sona acada na grella da canle pública galega este verán.