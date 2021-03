‘Nomadland’, la historia de aquellos que por culpa de la crisis han convertido

La película está protagonizada por Fern (McDormand), una mujer que, tras el colapso económico de una empresa en una zona rural de Nevada, decide subirse a su furgoneta y echarse a la carretera convertida en una nómada moderna, dispuesta a descubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad convencional. El filme también cuenta con los nómadas reales Linda May, Swankie y Bob Wells, que harán las veces de mentores y compañeros de Fern en este viaje recorriendo el inmenso paisaje del Oeste de Estados Unidos. La cinta habla del orgullo de los desposeídos, del viaje sin horizonte y de la inconformidad de los marginados. Pero también del colapso de la clase media, de las víctimas de la rapiña de las inmobiliarias y del consumismo ciego.

Basada en Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, libro de no ficción de Jessica Bruder editado en castellano bajo el título País nómada. Supervivientes del siglo XXI.

‘TOM Y JERRY’. Una de las rivalidades más populares de la historia se dispara cuando Jerry se muda al mejor hotel de Nueva York en vísperas de la boda del siglo. En Tom y Jerry, la película de Tim Story, la llegada del ratón obliga a la desesperada organizadora del evento a contratar a Tom para deshacerse de él. La batalla entre el gato y el ratón amenaza con destruir su carrera, la boda y puede que todo el hotel. Pero poco después surge un problema aún mayor. Se trata de un miembro del personal diabólicamente ambicioso que conspira contra los tres.

Película familiar basada en los personajes animados creados por William Hanna y Joseph Barbera a principios de los años 40 en el seno de MGM. La nueva aventura de Tom y Jerry para la gran pantalla es una asombrosa combinación de animación clásica y acción real y abre una nueva senda para estos emblemáticos personales que se ven forzados a hacer lo impensable: trabajar juntos para salvar los muebles.

‘Godzilla vs. Kong’. Con el mundo todavía sacudido por la batalla entre Ghidorah y Godzilla, la humanidad ha comenzado a intentar coexistir con los Titanes. Pero después de que Godzilla comience su propio reinado de terror, los gobiernos deben recurrir a otra leyenda para detenerlo: King Kong. No será tan fácil cuando la compañía Monarch viaja a Skull Island, donde una misteriosa joven conocida por comunicarse con el gigantesco monstruo le advertirá del peligro inminente. Mientras Godzilla arrasa naciones, destruyendo todo a su paso, el destino del mundo en manos de estos dos legendarios Titanes. Kong y Godzilla lucharán, entonces, en una terrible batalla de la que depende nuestro destino.

Desde que vimos Kong: La Isla Calavera y Godzilla: Rey de los monstruos’en 2017 y 2019 respectivamente, llevábamos mucho tiempo esperando la batalla más brutal entre las dos criaturas más peligrosas del cine. El épico choque entre los dos titanes, instigado por fuerzas invisibles, solo es el comienzo del misterio que se esconde en las profundidades de la Tierra.

Dirigida por el tremendamente impredecible Adam Wingard, y con un reparto que incluye a Kyle Chandler, Julian Dennison, Millie Bobby Brown, Zhang Ziyi y Jessica Henwick, la cinta llega este fin de seman a la cartelera .

‘Un efecto óptico’. Alfredo y Teresa son un matrimonio de Burgos que viaja a Nueva York con la intención de desconectar y hacer todos los planes que vienen en la guía. Pero nada más aterrizar empiezan a percibir señales, sutiles y no tanto, de que en realidad no están en la ciudad que les vendieron en la agencia. ¿Dónde están entonces?

Juan Cavestany produce y dirige Un efecto óptico, una película inclasificable que protagonizan Carmen Machi y Pepón Nieto.

‘Libertad’. En otoño de 1807, Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy acordaron trocear y repartirse Portugal, iniciándose así la presencia –en un principio pacífica- de tropas francesas en España. Es justo el momento en el que Enrique Urbizu sitúa Libertad, su nueva ficción que se bifurca en su modo de consumo: película de cine que se estrena el 26 de marzo y serie de cinco episodios que se estrena la misma fecha. Fiel al espíritu histórico, pero más fiel aún al placer de la aventura, Libertad tiene como centro a una antigua bandolera, Lucía ‘la Llanera’ (Bebe), que sale de prisión tras 17 años de cautiverio. Junto a su hijo Juan (Jason Fernández) pretende vivir alejada de toda violencia, pero pronto descubren que son un bien codiciado para dos bandoleros, el Lagartijo y el Aceituno (Isak Férriz), así como del Gobernador (Luis Callejo).

‘Mr. hand solo’. David Aguilar es un adolescente que vive en Andorra. Nació con el síndrome de Poland, una enfermedad que derivó en su brazo derecho deformado. Pero David nunca permitió que su discapacidad interfiriera con su pasión por LEGO. Cuando era niño, David construía vehículos y juguetes con los bloques de construcción de fama mundial, algo que eventualmente lo llevaría a construir su propia prótesis con LEGO y la ha estado mejorando desde entonces. Documental que cuenta la historia de superación de David Aguilar.