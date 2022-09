‘Non lle chames amor’, a nova aposta da TVG para os mércores

Este mércores chega á pantalla da TVG unha das principais novidades da programación para este outono: Non lle chames amor, un programa atrevido e divulgativo sobre sexo. Presentado pola psicóloga e sexóloga Raquel Graña, este talk show diferente buscará a empatía, a tenrura e a risa cómplice a través dun formato interxeracional que sirva para escoitar a realidade do sexo.

A bordo dunha limusina, Non lle chames amor percorrerá Galicia para falar desde lugares tan dispares como un campus universitario, o aparcadoiro dunha antiga discoteca, un festival de música, as portas dun bar, un estadio de fútbol, un polígono industrial, etc. Desde eses lugares conversarase sobre emocións, sobre sentimentos e sobre sexo.

Cada programa terá un tema principal e tres convidados que subirán á limusina para contar as súas vivencias amorosas e sexuais, coas que tanto os protagonistas coma os espectadores pasarán un momento tremendamente divertido. Serán conversas interxeracionais que racharán cos estereotipos da idade, cada un desde a súa perspectiva dunha época, un lugar, un estado civil ou un estilo de vida.

Na primeira entrega de Non lle chames amor definirase con claridade o concepto de orientación sexual, diferenciándoo do que é identidade sexual. Para iso, a presentadora viaxará ata a Mariña Lucense, onde coñecerá a Carlos, todo un conquistador, que falará do número de relacións que mantivo ata o momento. ¿Será tan experto como di en temas sexuais?

Ademais, Concha e Cristina, separadas por case medio século, achegarán as súas visións e experiencias arredor do sexo desde as súas respectivas idades. E a audiencia tamén coñecerá a Javi, unha persoa moi especial. ¡Tanto que vale por dúas! .

FESTIGALIANDO. Cinco díctas de direos enerxéticos e divertidos protagonizaron o festival Revenidas deste ano, un festexo que se desenvolveu en Vilaxoán do 7 ao 11 de setembro e polo que pasaron grupos como Boyanka Kostova, La Pegatina ou Baiuca.

Como verán esta noite os espectadores de Festigaliando, o cartel de Revenidas combinou artistas e grupos que están marcando tendencia na poboación galega en diferentes xéneros e estilos.

O programa entrevistará tamén a organización do festival e fará fincapé na repercusión que ten este acontecemento na vila, tanto para os empresarios como para os veciños.

A REVISTA. O programa preocuparase hoxe pola saúde mental da poboación nova, sobre a que chaman a atención os psicólogos, conscientes do aumento de problemas no grupo que máis está a sufrir os efectos da pandemia. Tamén reclama máis recursos para a saúde mental dos nenos e nenas Iria Salvande, presidenta das Anpas de Vigo, que estará no estudio de gravación xunto á pedagoga María Xesús Granxa.

E da saúde mental, á física. O espazo da TVG contará coa presenza da monitora de exercicios hipopresivos Patricia Costas, que explicará os beneficios dun conxunto de técnicas posturais que realiza un fondo traballo da musculatura interna do abdome e que tamén se utiliza moito na rehabilitación posparto para a recuperación do solo pelviano.

Ademais, A Revista recibirá a visita da psicóloga e sexóloga Raquel Graña, que a partir deste mércores de pon á fronte de Non lle chames amor, un programa atrevido e divulgativo sobre sexo que é unha das principais novidades da programación de outono.