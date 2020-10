Nova banda deseñada sobre Carvalho-Calero

Dentro das iniciativas ao redor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas 2020, hoxe salientamos a Demo Editorial que, a partir dunha iniciativa de micromecenado a través da plataforma Verkami, sacou ao prelo en coedición con Através Editora a banda deseñada, dirixida ao lectorado xuvenil, Ricardo Carvalho-Calero. Coraçom de terra, da autoría de Xico Paradelo, Irene Veiga e Iván Suárez dentro da colección Castelao.

Trátase dunha novela gráfica biográfica sobre o autor homenaxeado que, tomando feitos reais, realiza unha viaxe no tempo desde a infancia en Ferrol, os estudos universitarios en Compostela, a Guerra Civil, a docencia en Lugo, a cátedra na Universidade de Santiago de Compostela e a eclosión do reintegracionismo, que se acompaña de textos propios do autor para ilustrar a súa vida.

Un bo retrato do galeguismo que deita unha interesante ollada reflexiva sobre a influencia de Calero na construcción da lingua e cultura galegas.

