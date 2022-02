Nova convocatoria da aceleradora de proxectos turísticos

O proxecto Suites Nature, a startup máis valorada da primeira edición da Aceleradora de proxectos turísticos da Xunta de Galicia, contou onte coa presenza do vicepresidente primeiro, Alfonso Rueda, quen destacou que ademais de ser un referente para os emprendedores neste sector supón un exemplo de turismo sostible e de calidade.

Alfonso Rueda aproveitou a visita para anunciar que ante o éxito da experiencia na súa primeira edición, repetirase neste ano para seguir apoiando ao turismo galego no marco do Plan Director 2021-2023 Galicia Destino Seguro, coa previsión de que a finais deste mes de febreiro se publique a convocatoria da segunda edición.

A Xunta continuará a fomentar a posta en marcha de solucións innovadoras e melloras coas que dar resposta ás necesidades dos turistas pospandemia, ademais de captar e reter talento a través de proxectos viables.

Situado nunha parcela de 11.800 metros no lugar de Lusquiños, en Pontevedra, Suites Nature é unha iniciativa para promover cabanas sostibles ao pé do Camiño Portugués, no que será o primeiro resort turístico sustentable na provincia .

Esta visita coincide co inicio do levantamento topográfico para comezar as obras de instalación de 8 cabanas galegas e 8 suites en plena natureza construídas con materiais tradicionais galegos e autóctonos e coa aplicación de novas tecnoloxías para que funcionen de maneira eficiente.

Nesta liña, destacou a potencialidade deste proxecto pioneiro na consolidación dun sector turístico innovador e competitivo coa saída ao mercado de novas empresas coma esta que ofrezan solucións cun elevado grado de innovación, sustentabilidade e dixitalización.

Grazas aos recursos innovadores e de alto impacto especializados no turismo sostible e de calidade postos a disposición a través da aceleradora, estase a avanzar nun modelo de futuro do turismo galego, que encaixa co Plan Director 2021-2023 Galicia Destino seguro entre a Xunta co sector e as tres universidades galegas para deseñar o modelo futuro do turismo.

De feito, o reforzo da mensaxe de Galicia como destino seguro, de calidade e sostible -os tres piares sobre os que sustenta o plan- foi o que permitiu á comunidade liderar a recuperación da actividade turística en España, situándose 22 puntos por riba da media nacional con case 4,2 millóns de viaxeiros e máis de 9 millóns de noites en 2021.

A primeira edición da Aceleradora de proxectos turísticos da Xunta contribuíu ao desenvolvemento de dez iniciativas innovadoras e con perspectiva de futuro.

Os dez finalistas diferenciáronse entre as 83 persoas emprendedoras inscritas formalmente neste programa, tras superar todos os cortes e roldas eliminatorias.