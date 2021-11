Nova entrega de ‘Auga seca’, este luns pola noite na TVG

A TVG tra unha chea de contidos para este luns. Por unha banda, achega un novo capítulo Auga Seca, que nesta noite, Teresa vai demasiado lonxe facendo preguntas na empresa de transportes responsable do traslado da maquinaria da ‘auga seca’. Pola súa parte, Mauro insiste: precisa tomar un descanso e volver á casa.

Mentres tanto, a policía interroga a Silvia. Desesperado, Mauro busca un plan para protexela, pero suporía sacrificar a reputación de Fran, algo que sabe que lle vai traer problemas con Irene.

En Lisboa, Lázaro contrata a Nuno, un sicario, para matar a Abel. Viñas alégrase de que Teresa volva á casa, pero antes de que marche sería útil que lle botara unha ollada a algúns documentos da nave, talvez ela poida atopar algo. A atención de Teresa repara nun detalle, pero gárdao para si mesma.

A Televisión de Galicia ofrece esta noite unha nova entrega de O derradeiro show, primeira serie producida pola televisión autonómica aragonesa, que se centra nun dos personaxes televisivos máis famosos da España da década dos anos noventa: o popular Marianico el Corto, humorista que parodiaba o home de campo aragonés.

No terceiro capítulo, varios equívocos converten a Miguel Ángel nun personaxe perseguido pola prensa do corazón. A aparición dun suposto fillo obrigarao a facer memoria sobre o que realmente ocorreu nas festas de Andorra de 1980.

No bloque dos luns dedicado á programación da canle autonómica galega, o magazine A revista contará coa presenza do director Ignacio Vilar, con quen se falará da estrea nas salas de cine da súa última película, María Solinha.

A longametraxe, participada pola Galega, recupera esta personaxe histórica, acusada de bruxería pola Inquisición, feito que lle custou a vida, desde unha óptica feminista e desde a loita pola igualdade.

A presentadora Loly Gómez, conversará, por outra banda, no estudio con Alexandre Sotelino, profesor da Universidade de Santiago de Compostela na facultade de Ciencias da Educación, que acaba de ser elixido como mellor docente universitario de España no marco da celebración do premio Educa Abanca.

Lalo García, presidente da Mobile Week Ourense, visitará tamén o programa para falar deste evento tecnolóxico e da innovación se está desenvolvendo nesta provincia.

Durante cinco días, o Mobile Week proponse achegar a tecnoloxía á cidadanía e os retos da transformación dixital a través de máis de corenta actividades de balde.

Coma é costume, A revista levará a cabo a súa sección sobre sucesos, na que o avogado Alejandro Vega e a xornalista Patricia Abet analizarán as novas máis salientables dos últimos días.