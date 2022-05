Nova liña de axudas para o talento musical galego

CONVOCATORIA A Xunta publicou este venres no Diario Oficial de Galicia a convocatoria e as bases dunha nova liña de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dirixida ao talento musical galego, que suporá unha inxección directa de 1,2 millóns dpara a promoción e difusión de proxectos artísticos profesionais, sen precedentes no sector.

Este fondo forma parte das medidas que o Goberno galego está a desenvolver a través do Hub Audiovisual da Industria Cultural, que se abre agora á música despois de ter iniciado xa varias accións específicas para o audiovisual e os videoxogos.

Tal e como lle adiantou o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, a unha representación do sector o pasado día 23, a apertura desta vía de apoio é o resultado dun proceso de diálogo coa Asociación Galega de Empresas Musicais, colectivo que agrupa as principais compañías de management e axencias artísticas galegas, co obxectivo de apoiar toda a cadea de valor que permite o impulso das carreiras musicais de artistas que desenvolvan a súa actividade maioritaria en Galicia.

Así, estas subvencións poden solicitarse desde este sábado ata o 6 de xuño por parte de autónomos ou de empresas musicais de Galicia para o desenvolvemento e promoción tanto de solistas e grupos como de proxectos colaborativos entre cando menos catro deles.

Con esta convocatoria extraordinaria, cuxo alcance económico se estende a 2023, dáse un salto cuantitativo e cualitativo respecto a anteriores axudas específicas para o sector musical, dirixidas maioritariamente á organización de festivais e á produción discográfica.

Búscase contribuír á promoción dos artistas en diferentes fases, que van desde a análise e implementación de ferramentas para o desenvolvemento do talento musical ata a internacionalización, pasando pola súa introdución no seo da industria.

Financiarase ata o 70 % dos gastos de cada proxecto que teñan que ver con produción, comercialización e márketing, promoción e comunicación, distribución dixital, concertos e xiras, consultaría e persoal. redacción