Nova temporada de Radio Galega Música ca estrea de ‘A lista negra’ con Herrero

Santiago. Radio Galega Música estrea este luns unha nova temporada, recuperando os seus programas temáticos de autor, a modo de escaparate para as distintas tendencias e estilos, sempre con óptica e ollada galega. Estes espazos consolidan un formato musical que busca acompañar os seus oíntes con ritmo e sen estridencias, cunha radiofórmula enfocada ás preferencias do público galego, que ofrece unha coidada selección dos grandes éxitos de todos os tempos e das cancións favoritas dos galegos na actualidade.

A gran novidade da temporada é ‘A lista negra’, un programa presentado polo xornalista da CRTVG Eduardo Herrero, que cada domingo ás 22.00 h ofrecerá unha aproximación ao mellor da música americana, dando conta das novas tendencias e sen perder de vista os grandes clásicos do blues.

O blues é a máis negra de todas as músicas. Nel mestúranse os cantos de traballo afroamericanos, a propia tradición do continente de orixe dos que chegaron a América como escravos e compoñentes do gospel, a música espiritual que xermolou nos Estados Unidos. Cada programa de ‘A Lista Negra’ estará dedicado a un dos grandes deste xénero, desde Howlin’ Wolf a John Lee Hooker, desde Robert Johnson a John Mayall, que axudarán a ir coñecendo os distintos subxéneros desta música: o blues do Delta, o blues de Chicago, o blues texano, o country blues, o blues rock, o blues de Nova Orleáns, o blues británico...

Ademais, neste novo programa tamén haberá sitio para o blues galego. Cada semana, un solista ou banda poderán presentar o seu xeito particular de sentir e achegarse ao blues desde a nosa terra. Un bo escaparate para artistas que non teñen tanta visibilidade como os que se decantan por xéneros máis comerciais. Cada edición de ‘A Lista Negra’ estará dispoñible na plataforma RadioGalegaPodcast, onde os oíntes poden atopar tamén outros moitos contidos da emisora pública.

