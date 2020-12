Novas de Fervenza: Teatro para ler

Non son moitas as obras de literatura dramática que enchen o corpus da Literatura Infantil e xuvenil, por iso é de agradecer que, no ano da pandemia, Fervenza Edicións, na súa colección A Pinguela publicase Pallaso, de Fernando Castro Paredes (Tapia de Casariego-Asturias, 1975), obra que mereceu o VII Premio de teatro “Varela Buxán”.

A través de nove personaxes, sete fragmentos de entrevistas e seis cadros en resposta tituladas Míster Potosí, O chiste, O método, O pasado, A autoridade, O anano, cóntase a historia do fracaso do gran Bobi quen, despois de ser aclamado por un amplo público, remata contando historias na rúa. Unha peza que, ademais de ser representada escenicamente, pode animar ao teatro lido que se está a practicar pouco nos centros escolares e que dá moito rendemento como recurso creativo na aula, sen precisar todo o que comporta unha posta en escena espectacular.

marta.neira@usc.es