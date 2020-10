Novas lecturas con moito humor de vellas historias xa clásicas

Unha das tendencias actuais más produtivas na Literatura Infantil e Xuvenil é a reescritura de obras xa clásicas deste sistema literario, como os coñecidos contos procedentes da transmisión oral e recompilados por autores como o francés Charles Perrault ou os alemáns irmáns Grimm. Un dos escritores que máis salienta no panorama actual da LIX con reescrituras lúdicas nas que, ao estilo das técnicas narrativas que estimulou Gianni Rodari e rompendo coa tradición patriarcal, xoga con contos como Carapuchiña Vermella, Rapuncel ou O Gato con Botas, é El Hematocrítico, nome literario de Miguel López (A Coruña, 1976).

Cun habilidoso don para manipular as historias que lle serven de referente e inspiración, dentro da liña de recrear e reinterpretar contos clásicos, este autor xa leva publicados varios títulos, como Feliz Feroz. O lobiño riquiño (2016), Axente Riciños (2016), O lobo con botas (2018) e Rapunzel con piollos (2019), nos que xoga de maneira moi orixinal con argumentos e personaxes de contos como o Lobo Feroz, Riciños de Ouro, o Gato con Botas e Rapuncel. A eles suma agora unha nova achega moi chea de humor Alcaldesa Vermella (Xerais, 2020) na que moitos personaxes de contos (Hansel e Gretel, os tres porquiños, a Madrasta, Garavanciño...) se unen cunha intención solidaria para conseguir que o seu hábitat, o bosque, se converta nun lugar mellor.

Así a entrañable Carapuchiña será a afouta líder sindicalista dun elenco de personaxes inesquecibles e imprescindibles e encargada de mediar entre o Xenio da Lámpada dos desexos e os habitantes da fraga para que se realicen as súas peticións, incidindo no valor da representación da comunidade para artellar o espazo común compartido e mostrando as normas democráticas que conleva o proceso electoral.

O álbum, publicado na colección Pequeno Merlín, con magnífica tradución ao galego de Anaír Rodríguez, acompáñase de fermosas e divertidas ilustracións da artista plástica Mar Villar (Alacante, 1984) que deitan tamén unha nova ollada singular destes personaxes que conforman o imaxinario infantil e que permiten, xunto co texto narrativo, activar o intertexto lector e conectar cos contos da nosa máis tenra infancia, ofrecendo unha relectura en clave humorística.

Un luxo de obra, unha verdadeira alfaia para calquera biblioteca (escolar ou familiar), que fará rir e gozar coa lectura tanto a pequenos como a maiores, quen poderán lembrar con morriña os seus tempos mozos.

