Novidades en Sonárbore: a ritmo de rock

A colección Sonárbore da editorial viguesa Galaxia segue a sumar títulos grazas á boa acollida que ten entre os máis pequenos da casa, xa que ofrece álbumes ilustrados, que se acompañan do CD coas letras das canción para escoitar, dentro da corrente denominada pola profesora Blanca Roig Rechou “poesía e música”.

O pasado mes de xullo publicouse o seu número 41 Ramona Órbita. A dona do tempo, do músico e compositor Pakolas (Paco Cerdeira) con ilustracións de Laura Romero. Nesta ocasión, da man de Ramona Órbita, unha muller labrega do Courel cunha horta cibernética e preocupada polo medioambiente, viaxaremos na súa máquina do tempo pola Prehistoria, o Medievo, o Renacemento, a China Imperial e o futuro, vivindo moitas peripecias a ritmo de rock and roll para aprender a protexer a natureza. Literatura, música e ilustración únense neste fantástico proxecto editorial que gusta a pequenos e maiores.

marta.neira@usc.es