Novidades sobre a incomunicación entre xeracións

Queremos salientar hoxe un álbum que foi finalista do XII Premio Internacional Compostela e que vén de publicar a editorial Kalandraka na súa colección Demademora, traducido ao galego por Manuela Rodríguez. Trátase de Atrapamiradas, da docente Marina Núñez (Barcelona, 1990) e ilustrado por Avi Ofer (Israel, 1975), que trata da importancia da comunicación interpersoal e interxeracional entre os adultos e a infancia fronte ao abuso no uso das novas tecnoloxías. O álbum reflicte a realidade cotiá dunha sociedade cada vez máis enganchada e dependente dos dispositivos móbiles que ofertan fotos, música, redes sociais, aplicacións e páxinas web polas que navegar. Mais Vera, a protagonista da historia, quere invertir esta tendencia, fomentando a comunicación entre as persoas de distintas xeracións, como se reflicte nas ilustracións dinámicas e áxiles en distintos escenarios urbanos e domésticos que acentúan a expresividade das emocións.

m.fboo@udc.es