Novo espazo web sobre o universo de Isaac Díaz Pardo

Santiago. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, reuniuse onte, por primeira vez nesta lexislatura, coa Comisión Executiva do Consello da Cultura Galega (CCG), xuntanza na que se acordou reforzar a colaboración entre as partes para abordar os novos estratéxicos no eido da cultura nos próximos anos.

Neste sentido o conselleiro salientou a importancia do CCG como organismo consultivo e diante de desafíos de tanta relevancia no eido cultural como o Xacobeo 2021, a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade ou leis fundamentais que ten o Goberno sobre a mesa neste ámbito, como é o caso da lei de Museos, que mañá será debatida no Parlamento.

Así mesmo, Román Rodríguez reafirmou o apoio do seu departamento á actividade do CCG o vindeiro ano, marcada polo 800 aniversario do nacemento de Afonso X o Sabio, e para o que se prepara unha mostra que busca visibilizar a conexión con Galicia de Afonso X, a través das Cantigas de Santa María pero tamén noutros nexos máis profundos, ao tempo que amosa un intelectual que condensa outra forma de entender o saber do seu tempo.

O músico, musicólogo e medievalista Antoni Rosell é o comisario desta exposición, que se inaugurará o vindeiro 12 de xaneiro na Igrexa da Universidade en Santiago de Compostela, e estará aberta ata o próximo 24 de abril, e a primeira das súas itinerancias será Ourense. ECG