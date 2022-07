Novo plan para axudar á conciliación nas bibliotecas

Iniciativa. ‘Plan Corresponsables’ será a nova iniciativa que levará a cabo a Xunta de Galicia, durante este verán, para ofrecer alternativas de conciliación nas bibliotecas, arquivos e museos de xestión autonómica.

Esta idea ven impulsada por un convenio de colaboración entre as consellerías de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de Promoción do Emprego e Igualdade. En total, esta iniciativa estará dotada con case 270.000 euros.

Onte, na Biblioteca Ánxel Casal, foi presentado este novo proxecto que permitirá desenvolver unha batería de actividades de concialiación. Éstas, estarán dirixidas a mozos de ata 16 anos de idade e terán lugar nunha ducia de espacios culturais da Xunta Galicia, onde se atopan seis bibliotecas, tres arquivos e tres museos.

Durante o acto, Román Rodriguez, conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, alabou o “impagable labor” que realizan estas institucións á hora de espallar e promover o acceso á cultura desde edades moi tempranas. Para o político, “estes espazos exercen como unha primeira toma de contacto coas diferentes manifestacións culturais por parte da nosa rapazada”. Ademais, engadiu que, deste xeito, “ ampliamos este labor social co Plan Corresponsables”, explicou.

Doutra banda, o titular de Cultura aseverou que ao tratarse dun novo servizo, estes espazos anteriormente mencionados, van ofrecer ofrecer un servizo de conciliación “programado e estable para que os pais poidan deixar aos seus fillos nunha contorna segura e ao coidado de profesionais cualificados para realizar actividades laborais, formativas ou persoais durante un período no que este servizo se fai especialmente necesario”.

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, pola súa banda, amosou o seu convencemento de que a busca da igualdade efectiva debe pasar por accións de sensibilización e educación. Neste marco, defendeu as actuacións do Plan Corresponsables que Galicia está a desenvolver a prol da conciliación, como “un paso máis na implantación dunha visión integral. ECG