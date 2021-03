“Nuestro cannabis medicinal mejora la calidad de vida”

En su empresa se fomenta el uso del cannabis para medicina. ¿Podemos decir que países como España todavía se muestran reticentes a su implantación debido al desconocimiento que existe?

Absolutamente. Es una industria nueva, que se está empezando a legalizar por el mundo entero. España va con retraso en la formalización de la legalización del cannabis medicinal. Portugal, Inglaterra, Suiza, Alemania, Dinamarca van mucho más adelantados. Nosotros estamos haciendo negocios con estos dos últimos países donde ya hay industria farmacéutica que trabaja y donde existe un proceso legalizado desde hace varios años.

¿Por qué España es un ejemplo de desinformación?

Va un poquito más lenta, pero todo llega. Piensa que estamos hablando de una de las industrias económicas más importantes del siglo XXI, que está generando muchos billones de dólares a nivel mundial, donde EE. UU. también se ha demorado, pero de alguna manera, están a las puertas de federalizar a nivel nacional y estatal, donde se va a legalizar el proceso de cannabis medicinal, tanto de cultivo como de distribución. Y como en tantas industrias, cuando lo hace EE. UU., van todos detrás.

De hecho, Uruguay fue el primer país en legalizar, luego Colombia, Perú, México, Ecuador...

Yo creo que la desinformación está afectando a esa lentitud. El estigma que ha podido tener el producto lo está ralentizando. Aunque también influyen algo ahí los cambios de Gobierno.

Cuando uno piensa en cannabis, ¿piensa en marihuana?

Esto no puede estar más lejos de la realidad. Nosotros lo que hacemos es un producto 100 % farmacéutico, donde hacemos unos cultivos con unos controles impresionantes, con una tecnología punta, con una infraestructura muy determinada y estudiada.

Lo que sí se está demostrando a nivel científico y médico es que la planta y su uso nos da unos componentes muy positivos en muchos tratamientos que se están llevando a cabo en todo el mundo, como esclerosis múltiple, esquizofrenia infantil, cáncer, dolores crónicos..., como muchas otras patologías que en este momento ya se están atendiendo. Se están analizando, además, nuevos tratamientos por medio de grandes farmacéuticas para atender a todos estos pacientes que necesitan de estos productos.

¿Pero su finalidad es la cura?

No vamos a la cura, al producto mágico. Aquí lo que se está buscando por medio de nuestros proyectos es un tipo de cultivo con unas características muy especiales, donde logramos un producto final, que, en este caso, es extracto de cannabis medicinal para la industria farmacéutica. Ofrecemos la mejora de calidad de vida de todas estas personas que tienen dolores crónicos, depresión, insomnio... pues muchos de los medicamentos que tienen disponibles en el mercado no les están sirviendo.

Se te ponen los pelos de punta cuando ves los resultados. Está comprobado científicamente.

¿De qué manera trabajan ustedes?

Somos una empresa colombo-canadiense, llamada Ikänik Farms-Pideka (Pideka –es el brazo farmacéutico de Ikänik Farms en Colombia). Hacemos cultivos de cannabis para la industria farmacéutica 100 % controlados in door, es decir, en espacios totalmente cubiertos. Prácticamente cultivamos en laboratorios por medio de controles técnicos y de tecnología. Esto significa que le damos a la planta cada hora del día justamente lo que necesita para estabilizarla, lograr los cannabinoides adecuados y sacar el producto, que en este caso nos piden la industria farmacéutica y nuestros clientes.

Por ejemplo, un cliente que está buscando una especificación para la esclerosis múltiple o un tipo de cáncer me puede hacer una petición de un 16 a un 25 % de THC, que es el cannabinoide psicoactivo (que tiene efectos sobre el sistema nervioso), y me puede pedir un 2 % de CBD, que es el cannabinoide no psicoactivo.

¿Cómo logra esos porcentajes en la planta?

A base de los controles de la iluminación, la potencia, el dióxido de carbono, las humedades, supervisando los componentes que recibe la planta, porque en función del que se le da, producirá más o menos cannabinoides.

Nosotros somos la primera empresa de cannabis medicinal in door en Colombia con certificaciones totalmente verticales, con todas las licencias de Gobierno, desde cultivo hasta extracción, distribución, comercialización.

Trabajamos mano a mano con el Gobierno durante los últimos cinco años para lograr estas certificaciones y estas licencias, donde no solo el proceso de licenciamiento fue tedioso, porque la legalización cada país la está llevando, trabajando, ejecutando de una manera acorde a sus normativas, y modelos de implementación.

Esto mismo se va a tener que hacer en España, porque tenemos que cambiar ese estigma.

Nosotros hacemos un medicamento. La planta que cultivamos no tiene nada que ver con la que antiguamente se fumaba y se producía ilegalmente. Trabajamos la planta desde la semilla hasta la flor, y de la flor la pasamos a un producto final, que es un extracto, un aceite un poquito más denso, que es el que vendemos a la farmacéutica, donde ellos llevan a cabo su producto final (pastillas líquidas, gotas, inhaladores, cremas...), dependiendo del tipo de patología que van a atender.

Y es un negocio muy rentable.

Esto requiere un equipo técnico una inversión y un conocimiento y una profesionalidad importantísimos. Hemos logrado lo que hoy ya tenemos: un producto de muy alta calidad, que se está vendiendo en el rango de los 45.000 dólares (precio de mercado internacional) donde creemos que realmente la demanda aumenta en función de las legalizaciones que se están llevando a cabo en el mundo.

¡Está por encima del petróleo en proyección exportadora nacional!

Absolutamente. Aquí estamos hablando al día de hoy de una industria multimillonaria. Es un motor económico que, realmente, se ha validado en un momento muy difícil, Hoy en día la prioridad es sanidad y salud.

¿Cuánto lleva en estudio el cannabis medicinal?

Muchísimos años. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora mismo se está formalizando y se está estabilizando una industria que no existía, María. Seguimos en pañales, pero aún así, es una industria económica que se sitúa entre las cinco primeras del mundo. Esto, evidentemente, ningún Gobierno, ninguna sanidad lo quiere pasar por alto a día de hoy. Contamos con un acompañamiento farmacéutico que no teníamos hace un año o dos.

Hay quien se puede preguntar si se podría incurrir en una adicción...

No, no, no. Es más, con este tipo de productos se están tratando muchas adicciones de droga dura (heroína, cocaína), Facilita la recuperación con una evolución más cómoda. Esto es una realidad. Te cuento, María, que esta es una planta natural, de la que no se conocen casos de fallecimientos ni de adicción directamente al medicinal. Otra cosa es el cannabis de antes, lo que ahora se compara con cannabis recreativo, que es una flor estabilizada, elaborada, que se fuma. Existen, de hecho, tratamientos en el mundo indicados para la esquizofrenia infantil, esclerosis múltiple, patologías que ya tienen un avance importante. Hay datos comprobados, validados que demuestran que se reducen en un 80 % los ataques de epilepsia infantil.

Seguro que son bastante peores el alcohol y el tabaco...

Comprobado. Y esto te lo dice un médico. El tabaco y el alcohol están muy por encima a nivel sanitario de los males que provocan. Son productos que se han ido legalizando, que se han ido integrando en las comunidades y socialmente en los países. Enciendes un cigarro y no pasa nada, te tomas dos whiskies y no pasa nada. Pero yo te puedo garantizar médicamente que eso te puede afectar muchísimo más que si te tomas unas gotas de CBD para estabilizar tu sistema inmunológico, pero infinitamente más. Y esto es lo que estamos intentando explicar, porque es un tema de conocimiento.

De hecho, el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, escribió un tuit en 2018 en el que decía: “Una empresa pública que asegurara un escrupuloso control en el cultivo y comercialización de la marihuana para usos terapéuticos y recreativos generaría ingentes ingresos al Estado que podrían hacernos contar con la mejor sanidad pública del mundo. Hay que estudiarlo”.

Absolutamente. Eso lo dijo y estoy de acuerdo con él. Aquí hay dos frentes: uno es el médico y sanitario y otro es el económico. Yo me sentaría con él y le diría que está muy bien como concepto, pero para llevarlo a cabo tenemos que aterrizar un modelo de negocio. Porque si no, es imposible. Lo están haciendo muchos países. Nuestro vecino Portugal va muy adelantado. España no se debe quedar atrás porque así hay dos ángulos claros: el sanitario, que para mí es el primero, y la parte económica, porque esto genera puestos de trabajo y una economía muy importante, muy por encima del turismo o de las infraestructuras.