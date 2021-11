“Nunca casei, pero ver a súa ilusión por unha voda foi moi interesante”

Lanzándose á condución dun programa, a partir deste martes (22.50 horas), a actriz galega Iolanda Muíños regresará a TVG co programa 48 Horas para o Si, un novo formato que sorprenderá porque haberá moito amor, pero tamén moito divertimento. Nese citado intervalo, o culpable terá que preparar, coa axuda de colaboradores, unha voda sorpresa, mentres que a súa parella, a vítima, pensa que vai a outro espazo televisivo.

Despois de tantos anos traballando coma actriz, como foi a súa estrea como condutora dun programa?

Son actriz dende hai trinta anos, pero nos meus principios, cando empecei na Escola de Teatro de Narón, fixen de todo: presentaba galas, conducía eventos que se montaban en datas especiais... e iso da unha experiencia. Ademais, presentei todos os festivais que hai en Galicia: o de Cine de Ourense, os Mestre Mateo (dúas veces), os María Casares ou o Novos Cinemas de Pontevedra. Todo iso dáche unha experiencia noutros rexistros e o feito de ter que falar con persoas que non teñen nada que ver co gremio, no escenario, pois xa che aporta outra estrutura distinta.

Colleuna por sorpresa?

O certo é que había moito tempo que tiña gañas de facer un programa, non sei moi ben por que, pero a veces véñenche esas intuicións. E chegou, como van chegando todas as cousas, pouco a pouco. Confiaba moitísimo en Adrián Pino, o director, porque traballa moi ben e a produtora Silvia Carnero, que nos levamos seguindo a pista dende Libro de Familia. Todo iso deume o empuxe final.

Que se encontrará o espectador?

O espectador vai a ver un formato novo feito en Galicia, cunha calidade, para o meu gusto, extraordinaria. Vin partes dos programas e se ben está gravado aquí, podería ser exportable a calquera canle porque estamos a un nivel moi alto. Ademais, insisto, non sei porque hai que facer unha diferenza entre o que se fai aquí e o que se fai fóra. Simplemente hai unha lingua distinta, pero os contidos son os mesmos porque somos persoas e as cousas que pasan aquí, pasan tamén fóra.

Que sensación lle deixou ao facelo?

Paréceme un programa moi divertido, paseino moi ben e por supostísimo conectei con moitísima xente que pasou por alí. Penso que a xente máis friki creo que vai a ser a que dea maior diversión ao espectador.

Considera que terá gancho na audiencia galega?

Creo que si. En Galicia temos un programa que arrasa entre a xente nova, o Land Rober, e a maior parte dos nosos participantes foron xente desa idade, que están nas redes sociais. Por iso, creo que vai enganchar, porque cando nos identificamos con algo que vemos na televisión, somos moi galegos. Por exemplo, cando foi Mareas Vivas, arrasou; con Fariña, igual. A nós gústanos o noso. Aínda que este programa non é un formato tipicamente galaico, como digo eu, a xente é galega e teñen a súa idiosincrasia, polo que creo que vai funcionar, porque ademais está moi ben feito. Crucemos os dedos.

Que perfil de persoas se verán neste novo espazo?

Intento ver programas como First Dates ou as Tentacións para observar o que se está a facer e o concursante paréceme moi uniforme, cun perfil eles, outro elas e case sempre se busca o mesmo, unha relación amorosa, tensión sexual... En Galicia temos a sorte de que hai unha diversidade bastante grande, outra cousa é que non a mostremos moito, pero aquí si que se ve. Hai bastante de todo, moi variado e hai algún personaxe que vai como colaborador que nos pode sorprender mesmo máis que os que participan no programa.

Ademais desa parte divertida, tratándose de vodas, tamén haberá moita emoción.

Hai historias que son moi bonitas e nós intentamos sacar o máximo proveito posible ás vidas persoais da xente que pasaba por alí. Se non tes moitos prexuízos por coñecer as historias da xente, ás veces alucinas bastante das voltas que da a vida, de como chegas a contactar cunha persoa e non con outra, de como acabas con esa parella. A min encántame, porque tamén o traballo de actriz é furgar na vida dos demais, porque os personaxes teñen unha vida e hai que preguntarse cousas. Iso paréceme moi interesante, porque agora é con xente real.

Como se vía entre tanto amor?

Moi rara, porque nunca me casei e a maior parte dos meus amigos tampouco, pero foi moi interesante ver a ilusión que ten a xente nalgo moi concreto como é unha voda, os que acabaron nela, porque outros non o fixeron. É un día ao que a maioría lle da moitísimo valor e é moi curioso a expectación emocional que xera isto, vin tanta xente chorar....eu mesma, que nunca choro, poñíame moi nerviosa, porque me acordei de parte da miña familia e resultoume difícil, porque é complicado distanciarse de emocións tan reais. Por iso, divertinme e sufrín a partes iguais.

Era complicado mentir ás vítimas?

Resultoume bastante complicado, porque na vida real son pouco mentirosa. Custábame porque coa vítima tiña que facer como que viña a outro tipo de programa. Para non sentirme mal, procuraba pensar que era unha actriz e estaba dicindo un texto. As persoas póñense moi nerviosas, porque pensan que van a unha cousa, pero tamén é certo que algún ten intuición, porque a relación que teñen coas súas parellas leváballes a notar cousas raras. En todo caso, a maior parte críase todo e daban moito xogo.

Se fose vostede a que estivese nesa situación, casaría ou non?

A min as sorpresas dánseme bastante mal, só me fixeron unha por un aniversario e non sei reaccionar. Non teño parella, polo que se me fixera alguén algo así sería un descoñecido e diría que non. En todo caso, se fose alguén coñecido e do que estivera moi namorada, probablemente lle diría que si. Se o tomas como un día divertido e bonito, por que non.

Unha vez feito e a piques de saír, agora só queda animar á xente a que se conecte os martes ao televisor?

Os martes ás 22.50 horas animo a todo o mundo a que vexan un par de programas para ver se lles gusta. Que nos dean a oportunidade, que aquí en Galicia podemos facer produtos moi bos e tamén lle estamos dando protagonismo a xente da rúa, que é moi importante, para que non teñamos esa separación entre o mundo artístico, entre aspas, e o da rúa. A xente represéntase tal e como é e estamos xogando tanto eles coma nós, así que agardamos que lle guste á maior parte da xente posible.