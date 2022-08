Nuria Fergó, Los Players e Los Jinetes del Trópico, esta noite en ‘Bamboleo’

Santiago. Bamboleo chega esta noite á Televisión de Galicia, coma é habitual, con Xosé Manuel Piñeiro á fronte. O espazo de entretemento recibe hoxe a visita de Nuria Fergó, unha das participantes máis queridas da primeira edición de Operación triunfo. A artista celebra os vinte anos na música presentando novo disco, Con permiso. Fergó tamén participa nos xogos de Tamara Pérez e Claudio Pan.

Estará, así mesmo, en Bamboleo o grupo Los Jinetes del Trópico, unha formación que fai unha peculiar fusión entre reggaeton, punk tropical e cumbia no seu último sinxelo Tronzácheme o corazón.

Unha das orquestras máis veteranas da verbena galega, Los Players, estará animando tamén a festa do programa. Amais, visitará o estudio a parella de galegos formada por Jorge e Rebeca, que inician unha segunda etapa no baile profesional e bailarán un jive e unha rumba.

No Agora ou nunca os participantes serán Laura Gonzaléz e Ramón López, que interpretarán os temas Días de verano, de Amaral, e Torna a Surriento, de Giambattista de Curtis. Isi estará contando as súas divertidas historias.

O Abadín Club de Fútbol e a Sociedade Deportiva Cultural e Recreativa Narón Freixo xogarán en A jrileira entoando o tema Escándalo, de Raphael, e adiviñando intérpretes. Para rematar, en A ITV do amor serán Sofía e tres colegas, entre eles o seu mozo, os que intenten despistar un participante de público sobre quen é realmente a súa parella. Tamara, Isi, Damián e Javi Varela, os asesores do amor, poranlle picante.

A presentadora e actriz María Mera chega hoxe con Carballeira ás terras ourensás de Astariz, no concello de Castrelo de Miño, o lugar das segundas oportunidades! A través de cinco protagonistas, os convidados e o público, descubrirase como está reinventándose e transformándose atraendo cada vez máis habitantes que buscan no rural a súa vivenda permanente e un cambio da vida. Quen visitará o programa este sábado?

Enrique foi o impulsor de poñer Astariz ben bonito. Un día, paseando polo lugar, empezou a limpar unhas silvas e a partir de aí comezou todo. O seu compañeiro nesta tarefa é Pepe, un veciño de 80 anos que é o encargado de manter as flores en perfecto estado. Jonatán, exsacerdote, é un mozo de 38 anos natural do lugar de Freás, onde vive desde que faleceron os seus avós no ano 2012. Lucía, de 54 anos, naceu en Astariz e marchou para Ourense cando era moi pequena pero sempre tivo a idea de volver.

Tras 20 anos sen visitar o seu lugar de nacemento, retornou e adquiriu un barrio. Moncho ten 63 anos e, aínda que vivía en Vigo coa súa muller, decidiu marchar a vivir a Freás e pasar alí a súa xubilación el só. Puri, de 62 anos, ten unha casa de turismo rural no lugar de Troncoso con José Manuel, o seu home.

Carballeira ofrecerá música, nesta ocasión, do dúo composto por Velusa e Miki e dous sorteos, un para os asistentes en directo e outro para os espectadores. redacción