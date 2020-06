Nuria Lorenzo e Alejo Amoedo, nas Matinais clásicas do Gaiás

A voz da viguesa Nuria Lorenzo, unha das principais mezzosopranos galegas, foi a encargada de abrir este sábado no Museo Centro Gaiás o ciclo Matinais clásicas.

Acompañada do recoñecido pianista Alejo Amoedo, a intérprete ofreceu un recital composto por canción galega e española, no que soaron desde o Miña nai de Cambeiro, ao inesquecible Negra sombra de Juan Montes ou as cancións sobre textos galegos para canto e piano de Antón García Abril, a partir de poemas de Rosalía de Castro e Alberto de las Casas.

O público asistente a este concerto –que tivo lugar cunha capacidade limitada en cumprimento das medidas de distanciamento social esixidas pola crise sanitaria derivada da pandemia do covid-19– puido emocionarse coa voz de Lorenzo, profesional cunha dilatada e premiada carreira como cantante solista e directora coral.

A viguesa, que se formou en Verona da man da mezzosoprano Helga Mueller-Mollinari, ten actuado en prazas tan importantes no ámbito da música clásica como o teatro Liceo de Barcelona, o Pazo Euskalduna de Bilbao, o Teatro da Ópera de A Coruña ou o de La Zarzuela, entre outros moitos recintos.

Pola súa parte, Alejo Amoedo, quen a acompañou ao piano, é todo un especialista no repertorio de compositores galegos, tendo realizado estudos de acompañamento vocal en Madrid co afamado Miguel Zanetti.

O músico conta ademais cunha ampla traxectoria na que destacan numerosos recitais e traballos discográficos como o triplo CD Antoloxía de Compositores Galegos (2013), xunto ao clarinetista Asterio Leiva, ou Evocación (2016), con obra para piano de Reveriano Soutullo.

Dous novos concertos no mes de xullo. Matinais clásicas, o novo ciclo de música que este verán lanza a Cidade da Cultura para todas as mañás dos sábados, propón aos interesados adentrarse nunha viaxe en tres concertos desde o clasicismo de Mozart á música contemporánea galega de Joam Trillo, pasando por Beethoven, Crusell ou Schubert.

O ciclo continuará o próximo 4 de xullo cun percorrido pola música de cámara para clarinete e trío de cordas da man de M. Sancho Quartet. Trátase dunha formación que foi fundada no ano 2015 pola clarinetista Marta Sancho Andrés.

Neste concerto, a agrupación interpretará diferentes obras de entre finais do século XVIII e principios do XIX, e estará composta por Marta Sancho (clarinete), Anca Smeu (violín), Timur Sadykov (viola) e Alejandra Díaz (violonchelo).

Xa na xornada do sábado 11 de xullo, o ciclo pechará coa volta aos escenarios –tralo parón obrigado pola situación sanitaria derivada do covid-19– dunha das principais formacións orquestrais do país: a Real Filharmonía de Galicia, que retomará as actuacións presenciais precisamente con este concerto na Cidade da Cultura.