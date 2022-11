O actor Iván Sánchez, convidado esta noite no ‘Land Rober Tunai’

O Land Rober Tunai Show recibe este xoves no estudio o actor Iván Sánchez. E con el chegan novidades, xa que o programa inaugura o Que me estás contando? Celebrities.

Na ficción, os espectadores da TVG descubrirán ademais como foi a voda vegana de tres días que está na boca de todos e cales son as últimas medidas do aforro enerxético.Todo isto, e moito máis, esta noite, con Roberto Vilar, Eva Iglesias, Miguel Canalejo e Víctor Fábregas, a partir das 22.00 horas na Televisión de Galicia.

A REVISTA. O programa contará hoxe coa presenza no estudio da gañadora e da finalista do Premio Planeta, Luz Gabás e Cristina Campos, respectivamente. Gabás alzouse co galardón pola súa novela histórica Lejos de Luisiana, ambientada a finais do século XVIII en Norteamérica, e Campos foi recoñecida por Historia de mujeres casadas, obra centrada no desexo e a infidelidade feminina.

A piques de cumprirse o 20º aniversario do Prestige, o espazo da TVG conectará en directo con Muxía, onde falará co director do seu parador, Julio Castro, e co xefe de Protección Civil da localidade, Ramón Pérez Barrientos. No estudio estará o xornalista Anxo Rodríguez para falar das repercusións actuais na zona desta catástrofe medioambiental.

Por outro lado, o programa farase eco da campaña iniciada por Aldeas Infantiles SOS baixo o proxecto Acoges, que ofrecerá unha familia de acollida a grupos de irmáns en que haxa algún menor de seis anos e a nenos e nenas maiores desta idade con problemas de saúde ou necesidades educativas especiais. A técnico de Aldeas Infantiles Pilar Piñeiro contará todos os detalles desta iniciativa.

Ademais, o espazo falará do Día do Solteiro, unha data que se celebra cada 11 de novembro, que xurdiu na China, pero que xa se estendeu a todo o mundo, que ten como obxectivo celebrar o orgullo de non ter parella e que actualmente se converteu nunha das celebracións máis importantes do comercio online.

Finalmente, na mesa de sucesos do programa, a xornalista Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega abordarán as noticias máis destacadas da semana neste eido.

ZIGZAG. A literatura será hoxe a gran protagonista do programa Zigzag, que recibirá a visita de Manuel Darriba, autor que regresa á poesía co libro Radiante, unha obra conceptual dura e sen concesións. Esta obra ocupoulle os últimos catro anos e, pese á aparencia festiva do seu título, foi escrita nunha etapa vital dura e chea de incertezas. Co seu humanismo moral e a súa conciencia crítica, Darriba sempre intenta, na súa narrativa e nos seus versos, ir alén da superficie, afondar nos misterios da vida e viaxar alén dos enganos que manteñen a sociedade inmersa nun estado de submisión.

O espazo da G2 tamén ofrecerá unha reportaxe sobre Bolboretario do confinamento, un proxecto da escritora e ilustradora Patricia Torrado que naceu para difundir nas redes e que agora se converteu en libro. Durante o confinamento, a autora ofreceu cada día unha acuarela dunha bolboreta e uns versos que a complementaban.

Outra obra que esta tarde coñecerán os espectadores é ‘A falta dun Edén, a terra’, de Mercedes Martínez Modroño, un berro contra a nostalxia, contra a impostura do paraíso. Trátase dun texto apegado a unha realidade de aldea que se resiste a negarse, pero tamén a converterse nunha imaxe costumista ou, o que é peor, nunha ficción turística.