O actor Luis Zahera visitará esta noite o ‘Land Rober Tunai’

Land Rober Tunai Show recibe hoxe no estudio un dos grandes do panorama galego: Luís Zahera. O actor vai facer tolear o equipo do programa, o público e as persoas que lle collan o teléfono do Aló Land Rober, que propiciará as bromas telefónicas máis disparatas.

Por outro lado, volve tamén a familia de mariscadores máis divertida. Desta vez, Josiño foi a París e trouxo algo, que será? O público tamén será protagonista e a cousa vai ir de parellas, xa que chega Cariño, veño confesar, onde cos espectadores coñecerán os segredos máis comprometidos.

A revista . O espazo asistirá hoxe en directo en Silleda á Feira Internacional de Seguridade, Defensa e Emerxencias (Sedexpo), a primeira cita a nivel nacional que reúne de xeito conxunto os principais axentes de cada un destes tres sectores clave no desenvolvemento do benestar e protección social. Durante estes días será un punto de encontro para organismos públicos, institucións empresas e profesionais, que poderán intercambiar experiencias e explorar oportunidades de colaboración.

O programa da TVG tamén falará do Día Internacional de Loita contra o Cancro de Pulmón e de Páncreas, que hoxe se celebra e que ten como obxectivo concienciar a poboación sobre a importancia da prevención destas enfermidades. Para abordar o tema, contará coa presenza do xefe de Oncoloxía do CHUS, Luis León Mateos, e da organizadora da carreira solidaria Corre por min, Eva Iglesias.

Outro dos convidados de hoxe en A Revista será o doutor en Economía pola Universidade Internacional de Barcelona Pablo Agnese, que falará da caída das criptomoedas.

No estudio tamén estará María Maceiras, unha mariñeira de Muros de 22 anos que usa as redes sociais para divulgar o seu traballo e concienciar sobre a necesidade de preservar os recursos do mar, o que lle valeu o Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven Alimentos de España.

zigzag.O espazo ofrecerá esta tarde unha entrevista con Tomé Mouriño e Hadrián García, integrantes de De Ninghures, unha agrupación folk de sete mozos e mozas galegos que pasaron de tocar en festas populares a facelo en festivais e a gravar o seu primeiro traballo de estudio. Tras uns anos á busca de sons e sensacións, debutan co disco Aquí, unha coidada selección de 11 temas, tanto de composición propia coma de arranxos sobre melodías de pezas tradicionais, con influencias de músicas do mundo, desde o merengue ata o rock do deserto.

No capítulo musical, os espectadores da G2 tamén coñecerán Emisión electrónica, o novo traballo de Modulador de Ondas, proxecto de Paulo Pascual, profesor e intérprete de theremin, aparato que funciona por ondas electrónicas. Para este último traballo rescatou o soporte da cinta de casete.

Por outro lado, o espazo presentado por Pilar R. Rego achegarase a Sophias. Chiscadelas de pensamento e igualdade, un proxecto audiovisual do Consello da Cultura Galega. Trátase dunha serie web de ficción de sete capítulos que ten como obxectivo divulgar a figura e ideas de mulleres filósofas ao longo da historia.

Tamén se dará conta hoxe da sétima edición de D10!, Encontro de Formación e Innovación en Circo que organiza Pistacatro en Santiago de Compostela desde hoxe ata o día 29. Trátase dun proxecto centrado netamente na produción de coñecemento sobre o circo que reverta na comunidade de artistas vinculados a esta disciplina ou procedentes doutros ámbitos das artes escénicas.