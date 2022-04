O Álbum de Galicia conta xa co grupo de ensinantes ‘Do rosa ao violeta’

Santiago. En 1989 un grupo de docentes de diferentes niveis educativos de Muros, Padrón, Negreira, A Serra de Outes, Ribeira, A Coruña e Compostela consolidáronse como colectivo. Chamáronse Do rosa ao violeta e traballaron para analizar e contribuír a erradicar a presenza do sexismo nas aulas. Este grupo conforma a nova entrada do Álbum de Galicia.

A entrada foi elaborada polo propio colectivo e nela fai un repaso pola súa historia. Neste tempo encargáronse da elaboración de publicacións, formación do profesorado para a detección do sexismo na escola a través de xornadas, seminarios, cursos, mesas redondas e conferencias organizadas por asociacións pedagóxicas, colectivos feministas, sindicais e ANPAS.

A entrada está acompañada de varios documentos e unidades didácticas que este colectivo elaborou. Algúns deles tan coñecidos como Coeducar xogando, unidade didáctica sobre o xogo e o xoguete elaborada na década de 1990, que partía dunha enquisa previa en educación de infantil e primaria. Presenta unha análise crítica do lugar ocupado polos xogos e os xoguetes na reprodución de roles de xénero segregados segundo sexos máis unha proposta de actividades concretas co obxectivo de contribuír a mudar as situacións discriminatorias asociadas ao sistema dos sexos.

En xaneiro de 2020 o Consello da Cultura Galega presentou o Álbum de Galicia, unha colección dixital de biografías de persoas que destacaron en moi diversos ámbitos: desde a sociedade, a ciencia, a cultura ou a empresa. A idea é dar visibilidade e perspectiva de conxunto ás numerosas mulleres e homes, xa finados, que contribuíron de maneira significativa á sociedade galega ao longo da súa Historia.

As biografías do Álbum de Galicia están enriquecidas con material documental, referencias bibliográficas e contidos multimedia que permiten coñecer a obra das persoas divulgadas, pero tamén a produción intelectual existente sobre elas. Textos e materiais están producidos por expertos e son unha fonte rigorosa para acceder á vida e obra destes persoeiros. ECG