O ‘Almanaque Agrícola ZZ’ celebra os seus setenta anos de vida

Santiago. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou este luns no Centro Cultural do Porriño no acto de celebración do 70 aniversario do Almanaque Agrícola ZZ, organizado polo Foro Enrique Peinador en colaboración coa Xunta de Galicia, o Concello do Porriño e a multinacional farmacéutica Syngenta, que tomou o relevo do grupo Zeltia Agraria na produción do almanaque desde o 2001.

É a primeira publicación comercial distribuída en lingua galega e leva divulgándose de forma ininterrompida, desde que a desaparecida Zeltia Agraria a lanzara en 1952.

O éxito do almanaque, que se foi renovando ao longo dos anos mantendo sempre a súa peculiar estética, radica nos seus contidos útiles para os agricultores: os ciclos da lúa para a as sementeiras; os produtos recomendados polos laboratorios para combateren as pragas ou as enfermidades do gando ou a predición meteorolóxica, todo iso completado con contos breves e refráns do gusto popular.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade dixo que a publicación “é unha mostra do éxito dos produtos promocionais e publicitarios en galego e, polo tanto, de que o galego sempre vendeu e continúa a vender hoxe en Galicia”.

O secretario xeral agradeceulle tanto a Zeltia Agraria como a Syngenta “a perspicacia e sensibilidade para comprendelo e manter ao longo do tempo este almanaque, que é xa unha icona das sinerxías entre empresa, campo e cultura”. redacción