O artigo 18 e o cambio climático

estámonos a referir, como poden imaxinar os lectores despois da resoancia mediática acadada polas protestas dos traballadores de ENCE, ao artigo 18 do proxecto de lei sobre o Cambio Climático e a Transición Enerxética que o governo español está a rematar para a súa discusión e posterior aprobación.

Como persoa estudosa e preocupada polo cambio climático sempre me chamou atención o porqué das limitacións que ese artigo quería introducir sobre a ocupación do espacio marítimo-terrestre polas empresas e actividades xa establecidas. De entrada non entendía as razóns de que ese artigo viñera incluido no Titulo V de “Medidas de adaptación a los efectos del cambio climático” xa que non ficaba nada claro cómo o remate das concesións de ocupación podía estar a relacionarse coa adaptación ou “resilencia” das actividades realizadas nese espacio.

Despois, reparei que aquelo podía ter que ver coa subida do nivel do mar que estaba a xerar o cambio climático e do que se trataba era de evitar os riscos que nun futuro non moi afastado podían afectar á permanencia desas empresas nese territorio. Iso parecía ter sentido, aínda que por pura lóxica debería de aplicarse sobre todo as novas actividades, pois en relación coas consolidadas, xa se encargaría a natureza de poñelas no seu sitio. Pero de todo iso non se falaba no artigo... Había que imaxinalo!

Dentro desta lóxica, a seguinte pregunta sería a de cómo lle afectaría ao complexo industrial de ENCE esa subida do nivel do mar, xa que unha información de finais do 2019 bastante difundida nos medios de comunicación, falaba de que para o ano 2050 a maioría das instalacións ficarían asolagadas. Aquelo alarmoume, e tentei de analizar as fontes deses datos que, efectivamente, estaban nunha simulación cartográfica da empresa americana Climate Central. Afondando máis nesa aplicación, decateime de que os mapas aludidos correspondían a unha subida de 2.0 metros do mar, pero que si poñíamos só un aumento de 1.0 m. a factoría xa ficaría libre deses riscos. O seguinte, foi acudir aos informes do IPCC, que mentras non se demostre o contrario, son os de referencia neste complexo mundo do cambio climático, e neles a subida agardada para o ano 2100 sería, segundo o grao de control sobre as emisións, de 0.42 a 0.97 m. Polo que non había dúbida de que a información manexada pecaba de alarmista e, sobre todo, de moi pouco probable.

En conclusión, teriamos que sinalar que ata finais deste século (e despois, Deus dirá...) no peor dos horizontes, ENCE non tería ningún problema coa subida do nivel do mar polo que falar de riscos e de “medidas de adaptación” e “resilencia”, carecería totalmente de sentido e, en consecuencia, ese debatido e pouco acertado artigo 18, tampouco debería de aplicarse nestes supostos. Aínda que o mellor de todo sería suprimilo desta proposta lexislativa e, se fora o caso, mándalo ao seu lugar natural na Lei de Costas.