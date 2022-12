O artista valenciano Francisco estará hoxe no plató do ‘Luar’

Luar’ conta hoxe cunha das voces máis populares da década de 1980, o cantante Francisco, que interpretará o seu máis recente sinxelo ‘Comenzar otra vez’. O artista valenciano saltara a fama con tan só 22 anos, cando gañou o festival da OTI co tema ‘Latino’, triunfo que repetiu en 1992 no mesmo festival, con ‘Adónde voy sin ti’. Son algunhas das súa melodías máis soadas, xunto con temas xa inesquecibles como ‘La chica del póster’, que leva décadas interpretando nos escenarios, coa súa potente voz de tenor.

Ademais, ‘Luar’ rende homenaxe ao concurso ‘O mellor década casa’, volvendo subir ao

escenario cinco dos seus concursantes. Nesta sección xa emblemática do programa, diferentes rostros famosos interpretaran temas populares da súa mocidade. Esta noite, repiten Fernado Romay, Teté Delgado, María Mera, Luís Iglesia e Sergio Pazos.

Os espectadores do programa que presentan Xosé Ramón Gayoso e Trisha Fernández tamén se emocionarán con dúas voces moi novas. Macarena Estévez é unha cativa que abraiou os espectadores de ‘La Voz Kids’ co tema ‘Bienvenidos’ de Miguel Ríos, que interpretará esta noite. Pola súa banda, Ameli é unha nena de nove anos, nada en Ucraína e que, como consecuencia da guerra, vive en Italia desde que comezou o conflito. O seu avó paterno faleceu loitando na contenda en abril e a canción que lle dedicou fíxose viral. Interpretaraa esta noite.

E, no capítulo de música tradicional, o programa contará coa Asociación Cultural Osorio Gutiérrez e a Asociación Cultural Rosalía de Castro. Tamén actuarán a orquestra Estrellamar, o intérprete galego Xurxo Fernandes e os finalistas do concurso do ‘Dígocho Eu’ da Televisión de Galicia, King Kids, coa presentadora Esther Estévez.

a revista. O programa ‘A revista’ emite hoxe en directo a Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago. Este evento coincide coa festividade da Translación, que conmemora o traslado do corpo do santo desde Jaffa, en Palestina, a Santiago para recibir sepultura. Segundo a lenda, chegou acompañado dos discípulos ao porto de Iria Flavia.

A cerimonia relixiosa da ‘Traslación dos restos do Apóstolo Santiago’, que se celebra anualmente o 30 de decembro, instituíuse en 1643, co rei Filipe IV. Ao longo dos anos, mantívose a tradición de que monarcas, xefes de Estado e altas personalidades invocasen os beneficios divinos do Apóstolo, nun acto que inclúe unha procesión pola nave do altar maior. Para comentar o evento, estarán no estudo do programa Antonio Rúa, párroco e historiador, e máis o xornalista Moncho Lemos.

A ‘Traslación dos restos do Apóstolo Santiago 2022’ poderase seguir tamén en en streaming, a través da páxina web da CRTVG, mentres a Radio Galega fará conexións en directo co acto, que comentará Francisco Campos Miramontes, director do programa ‘Día Santo’ da emisora pública.

Por outra parte, ‘A Revista’ contará no estudo hoxe co xornalista Arturo Fernández, un dos copresentadores, xunto a Xosé Ramón Gayoso, do programa ‘Especial Fin de Ano’ da Televisión de Galicia. Fará algún adianto do que os espectadores poderán ver a última noite do ano na TVG.

Tamén visitarán o matinal Alex Costolla Blanco e Óscar Neira do Campo, dous dos participantes de ‘O tren que me leva a ti’, programa que a canle pública emitirá o próximo 1 de xaneiro pola noite. Falarán desta viaxe desde Monforte de Lemos a Ourense, cargada de sorpresas e coas paisaxes da Ribeira Sacra de fondo.