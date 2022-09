O cantante Blas Cantó e o grupo The Tetas’ Van porán hoxe a música no ‘Bamboleo’

Santiago. Coma cada sábado, Bamboleo acudirá puntualmente á súa cita na Televisión de Galicia e, nesta ocasión, Xosé Manuel Piñeiro recibirá a visita dun dos artistas máis destacados do panorama nacional, Blas Cantó. O que fora vocalista do grupo Auryn iniciou unha frutífera carreira en solitario á que sumou a representación de España no Festival de Eurovisión en 2021. O cantante murciano falará dos seus novos proxectos e interpretará algúns dos seus grandes éxitos.

O espazo da TVG tamén recibirá a visita de The Tetas’ Van, unha singular banda ourensá que no seu disco Muller libre fai versións de temas clásicos do pop e do rock dándolles o seu aquel persoal. Os espectadores escoitarán a súa particular visión do Mi gran noche de Raphael, un tema moi divertido que elas titularon Bla Bla Car.

Os ritmos verbeneiros chegarán ao estudio de Bamboleo da man de La Favorita, unha orquestra que se formou hai uns anos na cidade da Coruña.

Na sección Agora ou Nunca, para intérpretes amateur, cantarán Carla Romalde, unha mestra de música que chega desde Ferrol, e Julio Cagide, un hostaleiro de Lugo que canta desde sempre e que está desexando que lle chegue a xubilación para gozar máis dos seus netos.

Ademais, o programa ofrecerá unha exhibición de baile a cargo de Bea e Manel e en A Jrilera cantarán Elisa, do Club Voleibol Riveira, e Santi, do Club Deportivo Aldebarán de San Sadurniño, tamén de voleibol. O programa rematará cunha nova edición da ITV do amor, a sección para parellas de namorados que convida a xogar tamén na casa.

‘OS CASTELOS’. Ademais, a Televisión de Galicia estrea tamén este sábado Os Castelos, unha serie documental que percorrerá cinco séculos cruciais da historia de Galicia: os que van do ano 1000 ao 1500. Con imaxes coidadas e datos reveladores, os espectadores poderán mergullarse nos castelos galegos a través desta nova serie de produción propia dirixida por Xosé Manuel Vega.