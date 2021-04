O cantautor galego Adrián Blanco presenta ‘Elévame’, o seu novo sinxelo

Santiago. O pasado venres foi a estrea da nova canción de Adrián Blanco, Elévame. Trátase dun tema de pop- rock que comeza cun inicio moi intimista a piano e voz, que nos descubre os primeiros versos do refrán desta canción, para despois romper cun cambio de tempo e introducirse no xénero máis pop. Destaca a progresión harmónica que nos eleva literalmente ata o refrán final da canción.

Elévame sitúase no momento persoal no que cada un decide dar un paso cara adiante e afrontar o amor dende a madurez e o respecto. É un canto a deixar atrás as actitudes tóxicas que nos rodean e a elevarnos diso. O sinxelo está integramente composto en galego porque é a lingua nai do intérprete e así naceu o tema, un domingo de madrugada nun voo Madrid-Santiago.

Adrián Blanco é un cantautor teense de 24 anos que está autoproducindo e autoxestionando os seus propios temas dende que o pasado marzo de 2020 comezase o estado de alarma que lle impediu exercer a súa labor como vocalista nas orquestras da verbena galega.

O tema está dispoñible en todas as plataformas dixitais de streaming (Spotify, iTunes, YouTube Music...) e o vídeo oficial da letra está presente en Youtube, superando a barreira das .1000 reproducións no primeiro día. REDACCIÓN