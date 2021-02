O CCG celebra cun documental o cabodano do xornalista Julio Camba

Santiago. O principio do mundo en Julio Camba é o título do documental co que o Consello da Cultura Galega pretende poñer en valor a etapa inicial do reputado escritor.

O vicepresidente da institución, Xosé Manoel Núñez Seixas, destacou que “reivindicamos esta primeira etapa por ser a menos coñecida, unha etapa bohemia na que foi expulsado de Arxentina por mor do seu activismo no marco dos movementos anarquistas e que encaixa dentro das preocupacións da institución pola súa condición de emigrante pero por ser un reputado xornalista”.

O documental estrearase mañá tanto no web da institución como nas súas redes sociais. Está dirixido e guionizado por Aser Álvarez e explica en vinte e cinco minutos como foi a forxa deste xornalista, a infancia e esa primeira formación política, vital e humana tanto en Galicia como en Bos Aires. “O seu primeiro achegamento ás américas é un aspecto moi descoñecido da súa biografía, que é cando marcho de polisón a Arxentina e se converte nun dos grandes líderes da revolta” explicou Aser Álvarez.

O traballo remata no momento en que Camba regresa de Arxentina e se instala en Madrid, onde comeza a súa carreira como xornalista. Aínda que os seus primeiros pasos no mundo do xornalismo teñen lugar en Bos Aires, na súa chegada á capital española ten unha etapa moi activa como redactor en El País e mesmo chega a crear un xornal.

Aser Álvarez asegura que “foi moi irreverente no principio e comeza a chamar a atención de moitos intelectuais do seu tempo como Ortega y Gasset ou Unamuno”.

Este audiovisual incide tamén noutros aspectos claves da personalidade de Julio Camba, como a súa independencia, o seu individualismo, que mantén ao longo da súa vida, e tamén a súa orixinalidade. O director afirma que “mantivo un espírito aventureiro, non era nada acomodaticio e estivo sempre caracterizado polo seu sentido do humor, a súa retranca e a súa ironía”. ECG