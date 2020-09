O CCG e os institutos Cervantes, Etxepare e Ramón Llull celebrarán en Berlín o Día Europeo das Linguas

IDIOMAS. O Consello da Cultura Galega (CCG) e os institutos Cervantes, Etxepare e Ramón Llull, os catro organismos oficiais que promoven as tres linguas cooficiais en España, realizarán o vindeiro xoves 24 na sede do Instituto Cervantes de Berlín unha reunión presencial de traballo e unha mesa redonda -que se retransmitirá por Youtube- arredor da realidade plurilingüe de España e a diversidade lingüística de Europa. Ambas as dúas iniciativas están organizadas con motivo do Día Europeo das Linguas, que se celebra cada 26 de setembro.

A xornada prevista para o xoves 24 de setembro ten como obxectivo establecer estratexias coordinadas e avanzar en proxectos de colaboración entre as catro institucións implicadas para fomentar o multilinguïsmo do noso país e facelo visible en Europa. España é o país europeo que recoñece un maior número de linguas cooficiais.

Pola mañá, haberá un encontro do director do Instituto Cervantes, Luis García Montero, e da directora xeral do Libro, María José Gálvez, coa presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; a presidenta do Instituto Vasco Etxepare, Irene Larraza, e un responsable do Instituto Ramon Llull (que se conectará vía Internet), no que concretarán as accións e programas que levarán a cabo proximamente.

Pola tarde ealizarase no auditorio do Instituto a mesa redonda Comunicación e diversidade. O futuro do multilingüismo en Europa. A sesión, aberta ao público, retransmitirase en directo pola canle de YouTube do Instituto Cervantes.

Estes encontros, que se enmarcan na programación prevista orixinariamente para a Feira do Libro de Frankfurt 2020 (posposta a 2021 pola covid-19), dan continuidade ao primeiro acordo de cooperación entre o Cervantes, o Ramón Llull, o CCG e o Etxepare para promover as respectivas linguas.ECG