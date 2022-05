O CCG homenaxea a memoria do exilio a través de Florencio Delgado

A biblioteca do Consello da Cultura Galega acolleu na mañá deste luns a rolda de prensa dos actos centrais cos que o Consello da Cultura Galega celebra o Día das Letras Galegas deste 2022. A presidenta, Rosario Álvarez, presentou as dúas iniciativas, o tradicional Concerto das Letras Galegas, que cumpre doce edicións, e a publicación de homenaxe; canda ela estaban os alcaldes vencellados biograficamente á figura de Florencio, o do Barco de Valdeorras, Alfredo García, e o de Vilamartín, Enrique Álvarez Barreiro; mais Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, entidade responsable do Día das Letras Galegas, e o sobriño do homenaxeado, Ricardo Gurriarán. Ademais, participaron Xesús Alonso Montero, autor do estudo crítico que acompaña a edición facsimilar do CCG; Alex Salgueiro, voceiro do grupo Zoar, encargado do concerto, e a compositora Carme Rodríguez, autora da peza que se estrea ese día.

Edición facsimilar comentada do Cancioneiro da loita galega. “Florencio Delgado Gurriarán é tamén o activista cultural que pon as súas armas, incluída a poesía, ao servizo da causa republicana e da causa da cultura galega en obras e proxectos tendentes a articular a intelectualidade galega exiliada e a facer visible o combate e a resistencia de Galicia e dos galegos, durante a Guerra e na longa posguerra”, razóns que argumentou a presidenta no limiar do libro para a elección do Cancioneiro da loita galega. É unha obra na que Florencio participa como autor e na que na tamén están un amplo grupo de poetas que escriben desde a clandestinidade. O libro foi publicado polo Partido Galeguista en México en 1943 e chega agora en edición facsimilar, precedida dun estudo de Xesús Alonso Montero. Precisamente o propio Alonso Montero ten un vínculo especial coa obra xa que foi quen a visibilizou en Galicia e é o autor do prólogo da versión que Ediciós do Castro sacou ao prelo en 1996. El mesmo define a obra como “un corpus poético con textos elexíacos, patrióticos, de combate e de denuncia”.

O grupo Zoar é o encargado desta edición do Concerto das Letras Galegas. O programa que se poderá escoitar no Teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras (luns 16 de maio ás 20.00 horas) está conformado, por unha banda, por pezas que fan referencia explícita ao homenaxeado e, por outra, “as creacións musicais ligadas á diáspora mexicana con obras dos seus principais referentes como Adolfo Salazar e Rodolfo Halffter e mais o galego Jesús Bal y Gay.

En cada edición do Concerto das Letras Galegas hai unha estrea absoluta a partir dunha encarga do CCG. Nesta ocasión, a estrea é a peza Diásporas, composta por Carme Rodríguez

Exposición itinerante. Valdeorras inaugurou este luns a exposición itinerante Compromiso na distancia, unha das iniciativas enmarcadas na programación especial das Letras Galegas 2022 que levará o legado de Florencio Delgado Gurriarán por 10 localidades galegas ata decembro.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, salientou a oportunidade que esta exposición supón para “descentralizar a actividade das Letras e promover o legado de Florencio Delgado Gurriarán en distintos lugares de Galicia”. Neste sentido, puxo de manifesto a importancia de escoller como primeira parada da mostra a vila natal do autor, que ten especial protagonismo na programación.

Anxo M. Lorenzo valorou a actividade que se está levando a cabo este ano cun amplo abano de máis de 150 accións dedicadas á figura do poeta, tradutor, editor, escritor e activista impulsadas pola Xunta, a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega en colaboración con múltiples empresas, entidades e concellos. “Están pensadas para toda a cidadanía e desenvólvense ao longo de todo o ano coa intención de poñer en valor o papel esencial que o autor xogou na divulgación do galego e da nosa cultura ao longo do século XX”, indicou.

UNHA MOSTRA QUE PERCORRE A VIDA DO AUTOR: DA INFANCIA Á MADUREZ. Compromiso na distancia abriu este luns no Centro Cultural de Santa Lucía de Vilamartín de Valdeorras e permanecerá aberta ao público ata o 29 de maio. Consta de diferentes zonas explicativas nas que se fai un completo percorrido pola vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán, desde a súa infancia ata a súa madurez, incluíndo as súas experiencias en terras mexicanas e o regreso a Galicia coas primeiras publicacións.

O texto central e a documentación correu a cargo de Héctor Cajaraville con pezas baseadas no libro publicado por Xerais Florencio Delgado Gurriarán. Polos Vieiros da saudade. As fotografías pertencen ao arquivo familiar do autor, sendo fotos orixinais en branco e negro que foron modificadas con técnicas de coloración dixital.