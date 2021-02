O CCG inicia unha serie de roteiros virtuais polo legado do rei Afonso X

Santiago. Neste 2021 cúmprense oitocentos anos do nacemento de rei Afonso X. O Consello da Cultura Galega (CCG) celebra esta efeméride coa recuperación da figura do monarca e a súa conexión en Galicia a través de varias iniciativas.

A primeira delas foi a organización da exposición Afonso X e Galicia que agora completa cunha serie de roteiros que percorren o patrimonio galego relacionado co legado afonsino.

Nesta serie de oito roteiros poderás coñecer obras de arte, templos, fortificacións e escenarios de relevancia para comprender a Idade Media do país, vistos a través do tempo do monarca Afonso X.

Cada xoves subirase á web do CCG un novo itinerario deseñado por Antoni Rossell con textos de Victoriano Nodar. A primeira desas propostas comezou onte cun roteiro polo occidente da provincia da Coruña.

O CCG tamén incorporou a entrada de Avelino Gómez Ledo ao Álbum de Galicia. Avelino Gómez Ledo foi un teólogo que cultivou a poesía e destacou como tradutor ao galego dos clásicos grecolatinos.

Foi membro correspondente da Real Academia Galega e colaborador nas revistas Nós e Logos, entre outras publicacións. Aínda que mantivo unha posición conservadora dentro da Igrexa católica, foi un defensor da lingua galega. A súa entrada xa se pode atopar no Álbum de Galicia. ECG